Общество

Волгоградцы жалуются на некорректную работу Госуслуг в первый день выборов

Общество 15.03.2024 13:48
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15.03.2024 13:48



В первый день президентских выборов, 15 марта, жители Волгоградской области столкнулись с проблемами при входе на сайт госуслуг. Однако, передает ИА «Высота 102», на данный момент портал работает корректно и при необходимости волгоградцы в любое время могут воспользоваться сервисами как мобильного приложения, так и ПК-версии. 

Согласно сведениям Downradar.ru, в общей сложности сегодня, 15 марта, на проблемы с доступом на сайт госуслуг поступило всего 27 жалоб – 17 от жителей Москвы и ни одной от жителей Волгоградской области. Сообщений сегодня примерно такое же количество, как и днем ранее, а это значит, что массового сбоя не зафиксировано. 


Напомним, что на территории Волгоградской области в 08.00 15 утра открылось 1408  избирательных участков. Избиратели, которые по уважительной причине не могут прибыть на избирательный участок, вправе подать заявление о голосовании на дому. Устные и письменные заявления УИКи принимают до 14 часов 17 марта.

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