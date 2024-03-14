Электричку Волгоград-Волжский пустят 18 марта для болельщиков









Дополнительную городскую электричку сообщением Волгоград – Волжский пустят 18 марта. Как сообщили V102.RU в Приволжском отделении железной дороги, для удобства футбольных болельщиков электропоезд №6437/6438 отправится со станции Волгоград-1 в 21:41, с верхней платформы Мамаева кургана – в 21:49. А прибудет на конечную станцию в Волжский в 22:32.





Напомним, 18 марта на «Волгоград Арене» состоится матч «Ротора» с «Муромом» из Владимирской области. Начало - в 19:00 ч.





Фото: Приволжское отделение железной дороги



