Электричку Волгоград-Волжский пустят 18 марта для болельщиков

Общество 14.03.2024 12:32
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14.03.2024 12:32
Дополнительную городскую электричку сообщением Волгоград – Волжский пустят 18 марта. Как сообщили V102.RU в Приволжском отделении железной дороги, для удобства футбольных болельщиков электропоезд №6437/6438 отправится со станции Волгоград-1 в 21:41, с верхней платформы Мамаева кургана – в 21:49. А прибудет на конечную станцию в Волжский в 22:32.
Напомним, 18 марта на «Волгоград Арене» состоится матч «Ротора» с «Муромом» из Владимирской области. Начало - в 19:00 ч.
Фото: Приволжское отделение железной дороги
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