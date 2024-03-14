



В Волжском состоялся очередной рейд на водителей большегрузов, проезжающих транзитом по центральным улицам города. Представители муниципальных властей и Госавтоинспекции составили протоколы на четырёх нарушителей, движущихся под запрещающим знаком.

- Один из автомобилей был остановлен на проспекте Ленина в районе парка Волжский. По информации полицейских, машина с номерами нижегородской области следовала в Волгоград через Волжский. На городскую дорогу водителя завел навигатор, — сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии.

После оформления документов все фуры были сопровождены на объездную дорогу. Водителям, допустившим нарушения, теперь грозит штраф, предусмотренный частью 6 статьи 12.16 КоАП РФ, в размере 500 рублей.

Отметим, что по информации чиновников, перегруженные фуры — одна из главных причин повреждения недавно отремонтированных муниципальных дорог. С помощью ужесточения контроля за передвижением большегрузов власти рассчитывают продлить срок эксплуатации асфальтового покрытия.