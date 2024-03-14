Подозрительное сливочное масло ищут на прилавках в Волгограде

Сливочное масло, которое произведено предприятием - «призраком» в Казани может появиться на прилавках волгоградских магазинов. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, информация о фальсифицированном продукте с высокой вероятностью нелегального производства поступила от сотрудников Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

- Из представленной Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан информации следует, что производителем фальсифицированной молочной продукции, а именно: масла сливочного, является ООО «ЧИЗМИЛК», (юридический адрес: 420129, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Стройная, д.41; адрес производства: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Озерная, д.53; ИНН 1684003175), - сообщили в управлении.

Однако установлено, что ООО «ЧИЗМИЛК» по указанному адресу не осуществляет деятельность по производству молочной продукции.

Информация также направлена в правоохранительные органы и другие ведомства для принятия соответствующих мер.

В случае появления такого масла в Волгоградской области необходимо об этом сообщить в территориальное управление Роспотребнадзора (г. Волгоград, Ленина пр., 50б, телефон «горячей линии» +7(8442) 24-36-30) для принятия мер реагирования.

Фото из архива ИА «Высота 102»