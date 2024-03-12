Под Волгоградом тракторист проехал по сосновому лесу за 150 тысяч рублей

Приставы взыскали 150 тысяч рублей с водителя трактора, по вине которого загорелись сосны в Руднянском лесничестве в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, несмотря на запрет о движении транспортных средств, мужчина проехал по лесу на тракторе, который не бы оборудован искрогасителем и первичными средствами пожаротушения.

- Выхлопная система трактора выбросила искры, из-за которых загорелась сухая трава вдоль дороги. Огонь быстро распространился на лесные насаждения. В результате пожара на большой площади огнем уничтожены и повреждены молодые сосны, - сообщили в ведомстве.

Решением суда виновника пожара обязали выплатить в пользу лесничества 150 тысяч рублей. Приставы на основании исполнительного документа смогли взыскать только половину суммы, которая находилась на банковских счетах мужчины.

За оставшейся суммой приставы приехали к должнику домой, чтобы арестовать его имущество, но тракторист дверь не открывал. Вскоре у дома мужчины образовалась большая толпа односельчан, которых привлек непрекращающийся лай собак, охранявших его домовладение.

В итоге, как рассказали в ГУ ФССП по региону, должнику стало стыдно и он пустил приставов. Они составили акт описи сельскохозяйственной техники, которая стояла у мужчины во дворе. Он не захотел терять имущество и выплатил оставшуюся часть суммы вместе с исполнительским сбором.

Фото из архива ИА «Высота 102»