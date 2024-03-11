Депутат Госдумы прокомментировал «приказ» о мартовской мобилизации

Депутат нижней палаты российского парламента Андрей Картаполов в беседе с RTVI прокомментировал распространившийся в Сети приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу о проведении дополнительной мобилизации.

— Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ, — цитирует V102.RU заявление политика.





Распространяемый «документ» датируется 6 марта 2024 года. «Приказ» якобы вступает в силу с 25 марта, согласно которому планируется призвать еще 300 000 человек не позднее 1 июня этого года. Журналисты RTVI уточняют, что вброс про новую волну частичной мобилизации стал распространяться в начале марта.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года заявил о том, что на данный момент потребности в дополнительной мобилизации нет. По его словам, основной упор в зоне спецоперации делается на добровольцев.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Скриншот: Brief / t.me