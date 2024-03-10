Волгоградцам вернули 50 млн за коммунальные услуги

Напомним, пожаловаться на некорректное начисление платы можно следующим образом - оставить авторизованное обращение на сайте ГИС ЖКХ или направить письменное заявление с приложением копий платежек и документов, удостоверяющих личность:
— по г. Волгограду — в Управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39 А);
— по г. Волжский, Михайловка, Камышин, Урюпинск, Фролово — в администрацию этих городских округов;
— по другим муниципальным районам — в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39 А).