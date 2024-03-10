Общество

Волгоградцам вернули 50 млн за коммунальные услуги

Общество 10.03.2024 14:22
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10.03.2024 14:22


Жителям Волгоградской области пересчитали плату за услуги ЖКХ на общую сумму около 50 миллионов рублей за 2023 год. Такие данные, сообщает V102.RU, привели в госжилинспекции.
Всего надзорным ведомство организованы 146 контрольно-надзорных мероприятий, выданы 72 предписания об устранении выявленных нарушений при определении размера платы за жилищно-коммунальные услуги, объявлено 191 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
Напомним, пожаловаться на некорректное начисление платы можно следующим образом - оставить авторизованное обращение на сайте ГИС ЖКХ или направить письменное заявление с приложением копий платежек и документов, удостоверяющих личность:
по г. Волгограду — в Управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39 А);
— по г. Волжский, Михайловка, Камышин, Урюпинск, Фролово — в администрацию этих городских округов;
— по другим муниципальным районам — в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39 А).


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