Общество

В Волгограде прощаются с директором школы искусств Владиславом Бронзовичем

Общество 10.03.2024 10:46
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10.03.2024 10:46


7 марта на 82-м году после тяжелой и продолжительной болезни умер крупнейший музыкально-общественный деятель, педагог, заслуженный работник культуры Российской Федерации, кавалер Ордена Милия Балакирева Владислав Абрамович Бронзович. Эту печальную новость сообщили V102.RU в детской школе искусств имени Балакирева, расположенной в Дзержинском районе. Владислав Бронзович возглавлял учреждение дополнительного образования четверть века.
Владислав Бронзович родился в Сталинграде 20 июля1942 года в тяжелое военное время. Его отец был на фронте и героически сражался в рядах Советской Армии. После освобождения Сталинграда, мама, как и все ее ровесники, восстанавливала разрушенный город, а подрастающий мальчик в этих условиях быстро повзрослел. После окончания общеобразовательной и музыкальной школы по классу баяна он, не имея специального образования, стал преподавателем музыкальных курсов областного дома народного творчества. А затем поступил в Сталинградское музыкальное училище, совмещая учебу и педагогическую деятельность, после чего возглавил вечернюю музыкальную школу №4. 
В 1993 году Владислав Бронзович стал  директором Детской школы искусств № 7 Волгограда. Практически он с нуля создал это учреждение, подобрал талантливый коллектив.
Его проект учебного заведения эстетической направленности нового типа– «Школа искусств и детского творчества» - занял первое место в Открытом Московском педагогическом конкурсе «Балакиревский проект». Выпускников ДШИ им. М.А. Балакирева и сейчас с удовольствием берут в свой класс педагоги средних специальных учебных заведений в разных городах России.
Владислав Бронзович стоял у истоков общественной организации, объединяющей ныне 17 школ России, носящих имя М.А.Балакирева – «Балакиревский союз». Он был авторитетным экспертом, инициативным деятелем, надежным партнером, другом и советчиком в самых сложных ситуациях. Его кончина стала невосполнимой утратой, отметили в учреждении.
Прощание с Владиславом Абрамовичем началось сегодня, 10 марта, утром.
Фото сайта Детской школы искусств имени Балакирева

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