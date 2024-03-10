В Волгограде 11 марта выпадет снег

Спорт 10.03.2024 07:56
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10.03.2024 07:56
В Волгоградской области и Волгограде 11 марта ожидается мокрый снег. Об этом предупредили синоптики, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. Осадки прогнозируют ночью при температуре до -15 в отдельных районах. Днем минус резко сменится на плюс – в регионе будет до +2 градусов, а в Волгограде – от +1 до -1. Из-за температурных качелей на дорогах возникнет гололедица.Нестабильная погода – с ночными морозами и дневной оттепелью – сохранится в ближайшие дни.
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