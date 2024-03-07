В Волгоград из Москвы привезли раритетный рояль с сюрпризом

Музыкальный инструмент, которому больше 40 лет, принадлежит известному композитору Александре Пахмутовой. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, за этим роялем рождались известные мелодии, которые знают и любят не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Волгоградской области будет проводиться комплекс мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения Александры Пахмутовой - композитора, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Волгоградской области, Народной артистки СССР.

- В мае Александра Николаевна сыграет на этом рояле на своем юбилейном концерте в Волгограде, - сообщили в администрации.

Сегодня честь сыграть на этом инструменте выпала 11-летней волгоградке Дарье Кабановой. Юная воспитанница Центральной школы искусств ВГИИК исполнила песню «Надежда», которую композитор Александра Пахмутова написала в 1971 году совместно со своим мужем - поэтом Николаем Добронравовым.





Рояль вместе в портретами и другими личными вещами Александры Пахмутовой хранится в музее им. Машкова.

Напомним, что накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о проведении в Волгограде ежегодного фестиваля в честь прославленной землячки Александры Пахмутовой, а также учреждении стипендии и премии ее имени.

Фото: администрации Волгоградской области