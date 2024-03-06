Андрей Бочаров раскрыл тайну визита своего зама к Александре Пахмутовой

Ранее, напомним, сообщалось о том, что заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева и другие чиновники посетили в Москве Александру Пахмутову. Сама знаменитая землячка волгоградцев сообщала, что с гостями «обсудили инициативы губернатора, предстоящий концерт и другие мероприятия в мае, в городе-герое Волгограде». В этом году композитор будет отмечать 95-летие.
- Александра Николаевна — по-настоящему национальное достояние и гордость всего нашего Отечества. На ее произведениях выросли все мы с вами, многие и многие поколения людей, искренне любящих свою Родину. Учитывая масштаб личности Александры Николаевны Пахмутовой, ее личный и совместный с Николаем Николаевичем Добронравовым вклад в великую историю нашей страны, в мировое музыкальное наследие, предлагаю создать здесь, на малой родине легендарного композитора творческий центр-музей Александры Николаевны Пахмутовой, учредить ежегодную региональную премию и стипендию её имени в области музыкального искусства, а также ежегодно проводить в Волгоградской области музыкальный фестиваль Александры Николаевны Пахмутовой, — предложил Андрей Бочаров.
- У женщин всегда активная жизненная позиция. Вместе со своими единомышленниками вы разрабатываете и реализуете важные, значимые проекты, направленные на помощь людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, на поддержку материнства и детства, многодетных семей, семей участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, на продвижение здорового образа жизни, на решение задач в сфере экологии и многое-многое другое, — выделил губернатор. — Такая общественно значимая работа активно поддерживается на уровне Волгоградской области и России. Для социально ориентированных некоммерческих организаций действует целая система федеральных и региональных грантов, которые уже доказали свою востребованность и эффективность.