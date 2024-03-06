Общество

Андрей Бочаров раскрыл тайну визита своего зама к Александре Пахмутовой

Общество 06.03.2024 12:51
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06.03.2024 12:51


Новый культурно-образовательный центр, который появится в здании бывшего Волгоградского технического колледжа, будет носить имя знаменитого композитора, Героя Социалистического Труда, народной артистки СССР и почетного гражданина Волгограда и Волгоградской области Александры Николаевны Пахмутовой. Эту новость сообщил глава региона на встрече с женским активом региона, которая состоялась сегодня, 5 марта, в преддверии международного женского дня, передает V102.RU.
Ранее, напомним, сообщалось о том, что заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева и другие чиновники  посетили в Москве Александру Пахмутову. Сама знаменитая землячка волгоградцев сообщала, что с гостями «обсудили инициативы губернатора, предстоящий концерт и другие мероприятия в мае, в городе-герое Волгограде». В этом году композитор будет отмечать 95-летие.
- Александра Николаевна — по-настоящему национальное достояние и гордость всего нашего Отечества. На ее произведениях выросли все мы с вами, многие и многие поколения людей, искренне любящих свою Родину. Учитывая масштаб личности Александры Николаевны Пахмутовой, ее личный и совместный с Николаем Николаевичем Добронравовым вклад в великую историю нашей страны, в мировое музыкальное наследие, предлагаю создать здесь, на малой родине легендарного композитора творческий центр-музей Александры Николаевны Пахмутовой, учредить ежегодную региональную премию и стипендию её имени в области музыкального искусства, а также ежегодно проводить в Волгоградской области музыкальный фестиваль Александры Николаевны Пахмутовой, — предложил Андрей Бочаров. 

Кроме того, имя композитора будет носить культурно-образовательный центр, на проектирование которого уже выделено 48 миллионов рублей, подчеркнул глава региона. 
Также на сегодняшней встрече с губернатором, на которой помимо депутатов, общественниц, представителей ОНФ и других организаций присутствовали и женщины-военные,  обсуждалась инициатива присвоения имени известного художника Ильи Машкова современному музейно-выставочному комплексу, создаваемому на базе ЦУМа. Теплые слова главы региона предназначались тем, кто вносит вклад в развитие региона и в дело защиты Родины на СВО.
- У женщин всегда активная жизненная позиция. Вместе со своими единомышленниками вы разрабатываете и реализуете важные, значимые проекты, направленные на помощь людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, на поддержку материнства и детства, многодетных семей, семей участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий,  на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи,  на продвижение здорового образа жизни,  на решение задач в сфере экологии и многое-многое другое, — выделил  губернатор. — Такая общественно значимая работа активно поддерживается на уровне Волгоградской области и России. Для социально ориентированных некоммерческих организаций действует целая система федеральных и региональных грантов, которые уже доказали свою востребованность и эффективность.
Фото администрации Волгоградской области 

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