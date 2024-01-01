«Моя душа с Вами!»: Александра Пахмутова поздравила волгоградцев с Новым годом

Сегодня, 1 января, жителей Волгоградской области с Новым годом поздравила наша прославленная землячка композитор Александра Пахмутова.

- Дорогие друзья! Я очень рада. Мне вдруг представилась возможность сейчас всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого и хорошего здоровья, радости и успехов в том, что вы делаете. Всего самого-самого доброго! С Новым годом! – сказала Александра Николаевна в своем видеообращении, которое размещено на ее станицах в ВК и Telegram.

С новогодними праздниками Александра Пахмутова поздравила горожан и через ИА «Высота 102», опубликовав под поздравлением редакции в нашем Telegram-канале следующий комментарий: «Волгоград, моя душа с Вами!».





Отметим, что у волгоградцев с Александрой Николаевной без всякого преувеличения взаимная любовь. Жители гордятся прославленной землячкой, знают и любят ее творчество.

Как сообщили в комитете культуры Волгоградской области, в 2024 году в регионе будет проводиться комплекс мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения Александры Пахмутовой - композитора, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Волгоградской области, Народной артистки СССР.

Концерты с участием Александры Николаевны запланированы в Москве и Волгограде.

Видео: Александра Пахмутова /ВК