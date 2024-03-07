Волгоградцы стали тратить больше времени на фильмы и сериалы

Общество 07.03.2024 08:25
0
07.03.2024 08:25
Популярность онлайн-кинотеатров в России растет: по итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов вырос почти на четверть в сравнении с 2022 годом. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда онлайн-платформы выпустили наибольшее число премьер. Рост трафика на START и Wink, где состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в декабре достиг 64% в сравнении с ноябрем. В среднем российский пользователь ежемесячно тратит уже почти 19 часов времени на просмотр фильмов и сериалов, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.
В 2023 году абоненты потратили на российские онлайн-кинотеатры на 23% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Так, по итогам ноября совокупный трафик платформ Wink и START, где состоялся релиз киноленты, вырос на 13% в сравнении с предыдущим месяцем и на 64% в декабре.
Основное ядро аудитории видеосервисов составляют миллениалы (25-35 лет), на которых приходится 51% посетителей. Второе и третье место между собой делят зумеры (17-25 лет) и абоненты 35-45 лет — 23% и 24% соответственно. Мужчины составляют около 56% от всей аудитории стримингов, они потребляют 52% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.
Жители Волгоградской области чаще стали смотреть фильмы и сериалы, трафик видеосервисов вырос за год на 21%. Здесь фильмы и сериалы онлайн охотнее смотрят женщины 25-35 лет. Максимальные цифры по трафику в течение года показали «Иви», START и Premier, а самые долгие кинопросмотры пришлись на ноябрь и декабрь. По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы – их аудитория увеличилась в 5 раз.
Выросло и общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности.
Фото ПАО «МегаФон».
Под Волгоградом неделю разыскивают ушедшую в ночь 81-летнюю бабушку07.03.2024 08:56
Общество 07.03.2024 08:56
Неожиданный снег удивил волгоградцев 7 марта07.03.2024 08:39
Общество 07.03.2024 08:39
Очередная скорая застряла в обледеневшем дворе Волгограда06.03.2024 21:08
Общество 06.03.2024 21:08
«Понял, что меня могут убить»: журналист Ященко бежал из Волгограда в Германию06.03.2024 20:58
Общество 06.03.2024 20:58
Помощь спасателей МЧС потребовалась волгоградцам после жесткого ДТП06.03.2024 18:14
Общество 06.03.2024 18:14
В Волжском объявили охоту на торговцев женской радостью06.03.2024 18:09
Общество 06.03.2024 18:09
Где-то мы это видели. В Саратове за неуспеваемость уволили директора «Ситиматик»06.03.2024 17:35
Общество 06.03.2024 17:35
«На свалки больше не жалуются»: регоператор – о том, какие обращения поступают от горожан06.03.2024 16:24
Общество 06.03.2024 16:24
В Волгоградском НЭТ почтили память Отара Джангишерашвили06.03.2024 15:37
Общество 06.03.2024 15:37
Волгоградский опыт организации питания в школах могут использовать в Дагестане06.03.2024 14:56 Реклама
Общество 06.03.2024 14:56 Реклама
Отделения почты на два дня изменили график работы в Волгоградской области06.03.2024 14:26
Общество 06.03.2024 14:26
Андрей Бочаров раскрыл тайну визита своего зама к Александре Пахмутовой06.03.2024 12:51
Общество 06.03.2024 12:51
Планируйте будущее ваших детей: «СОГАЗ-Мед» приглашает оформить полис ОМС для новорожденных06.03.2024 12:39 Реклама
Общество 06.03.2024 12:39 Реклама
Щекотавшая «Родину-мать» блогер Агафонова в Волгограде хочет вырваться из СИЗО06.03.2024 12:08
Общество 06.03.2024 12:08
Без косяков: народная примета предрекла плохой урожай в Волгоградской области06.03.2024 11:23
Общество 06.03.2024 11:23