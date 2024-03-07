Общество

Волгоградцы стали тратить больше времени на фильмы и сериалы

Общество 07.03.2024 08:25
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07.03.2024 08:25


Популярность онлайн-кинотеатров в России растет: по итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов вырос почти на четверть в сравнении с 2022 годом. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда онлайн-платформы выпустили наибольшее число премьер. Рост трафика на START и Wink, где состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в декабре достиг 64% в сравнении с ноябрем. В среднем российский пользователь ежемесячно тратит уже почти 19 часов времени на просмотр фильмов и сериалов, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.
В 2023 году абоненты потратили на российские онлайн-кинотеатры на 23% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Так, по итогам ноября совокупный трафик платформ Wink и START, где состоялся релиз киноленты, вырос на 13% в сравнении с предыдущим месяцем и на 64% в декабре.
Основное ядро аудитории видеосервисов составляют миллениалы (25-35 лет), на которых приходится 51% посетителей. Второе и третье место между собой делят зумеры (17-25 лет) и абоненты 35-45 лет — 23% и 24% соответственно. Мужчины составляют около 56% от всей аудитории стримингов, они потребляют 52% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров. 
Жители Волгоградской области чаще стали смотреть фильмы и сериалы, трафик видеосервисов вырос за год на 21%. Здесь фильмы и сериалы онлайн охотнее смотрят женщины 25-35 лет. Максимальные цифры по трафику в течение года показали «Иви», START и Premier, а самые долгие кинопросмотры пришлись на ноябрь и декабрь. По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы – их аудитория увеличилась в 5 раз.
Выросло и общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности. 
Фото ПАО «МегаФон».

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