Александра Пахмутова опубликовала фото с замгубернатора Зиной Мержоевой

Заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева накануне побывала в Москве, где встретилась с известным композитором Александрой Пахмутовой. Фотографии теплой встречи в своем Telegram опубликовала сама Александра Николаевна. По словам прославленной сталинградки, с Зиной Мержоевой они обусидили творческие планы на ближайшее время.

– Сегодня, в солнечный весенний день, встречала земляков из родного Волгограда. Зина Османовна и Максим Павлович привезли теплый привет от волгоградцев и губернатора Волгоградской области Бочарова Андрея Ивановича, – сообщила подписчикам Александра Пахмутова. – Обсудили инициативы губернатора, предстоящий концерт и другие мероприятия в мае, в городе-герое Волгограде. Благодарю всех, за внимание ко мне, и нашему с Николаем Николаевичем творчеству, с нетерпением жду встречи на моей малой Родине!

Судя по опубликованным фото, встреча проходила дома у Пахмутовой.





Ранее в комитете культуры Волгоградской области сообщали, что в 2024 году в регионе будет проводиться комплекс мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения Александры Николаевны - композитора, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Волгоградской области, Народной артистки СССР.

Судя по постам в Telegram, композитор в настоящее время ведет активную подготовку в предстоящим событиям.

Фото: Александра Пахмутова / t.me