Общество

Александра Пахмутова опубликовала фото с замгубернатора Зиной Мержоевой

Общество 04.03.2024 09:17
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04.03.2024 09:17


Заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева накануне побывала в Москве, где встретилась с известным композитором Александрой Пахмутовой. Фотографии теплой встречи в своем Telegram опубликовала сама Александра Николаевна. По словам прославленной сталинградки, с Зиной Мержоевой они обусидили творческие планы на ближайшее время. 

 Сегодня, в солнечный весенний день, встречала земляков из родного Волгограда. Зина Османовна и Максим Павлович привезли теплый привет от волгоградцев и губернатора Волгоградской области Бочарова Андрея Ивановича, – сообщила подписчикам Александра Пахмутова. – Обсудили инициативы губернатора, предстоящий концерт и другие мероприятия в мае, в городе-герое Волгограде. Благодарю всех, за внимание ко мне, и нашему с Николаем Николаевичем творчеству, с нетерпением жду встречи на моей малой Родине!

Судя по опубликованным фото, встреча проходила дома у Пахмутовой.  


Ранее в комитете культуры Волгоградской области сообщали, что в 2024 году в регионе будет проводиться комплекс мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения Александры Николаевны - композитора, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Волгоградской области, Народной артистки СССР. 

Судя по постам в Telegram, композитор в настоящее время ведет активную подготовку в предстоящим событиям. 

Фото: Александра Пахмутова / t.me

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