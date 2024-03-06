В Волгоградской области 6 марта включат тревожные сирены

Общество 06.03.2024 08:37
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06.03.2024 08:37
Сегодня, 6 марта, в Волгоградской области, как и во всей стране, состоится плановая проверка модели оповещения населения. Как напоминает V102.RU, тестирование системы в регионе начнется в 10 утра и продлится до 11.
Комплексные учения по выполнению мероприятий гражданской обороны пройдут с отработкой практических действий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В частности, в Волгоградской области запустят электросирены и комплексы голосового оповещения. Прервется также вещание и общероссийских теле и радиоканалов, которые будут транслировать тревожный сигнал.
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