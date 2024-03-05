Волгоградская область под эгидой МЧС России принимает участие в двухдневных командно-штабных учениях по ликвидации последствий паводка и ландшафтных пожаров.

Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, спасатели в первый день учений смоделировали ЧС, возникшую в результате подтопления жилых домов в ходе паводка. По легенде учений произошел подъем уровня воды на реке Арчеда выше отметки «Опасное явление». В результате в зоне подтопления во Фролово оказалось 1492 домовладения, в которых проживает 2394 человека, из них 699 детей. В самом районе от половодья пострадали 11 населенных пунктов, где вода подтопила 279 домовладений.





В ходе учений было отработано взаимодействие всех сил и средств РСЧС для ликвидации последствий паводка. Также в районе моста через Волгу в Волгограде на воде и берегу свои действия отработала спасательная группировка.

Всероссийские командно-штабные учения проходят 5-6 марта.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области