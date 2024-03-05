Общество

Скончался основатель гандбольного клуба «Каустик» Леонид Коросташевич

Общество 05.03.2024 11:11
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05.03.2024 11:11


В Волгограде 4 марта на 86-м году жизни скончался основоположник волгоградского гандбола Леонид Алексеевич Коросташевич. Печальную новость сообщили в гандбольном клубе «Каустик», передает V102.RU.

Леонид Алексеевич приехал в Волгоград в 1972 году и стал работать с молодыми гандболистами в Красноармейском районе, где через несколько лет по его инициативе создали клуб «Каустик».

«Каустиком» Леонид Алексеевич руководил  четверть века. Под его руководством волгоградская  команда добилась самых громких успехов в своей истории, четыре раза побеждала в Чемпионате страны и трижды выигрывала серебро. Вместе с национальной сборной страны Леонид Алексеевич выигрывал золото Чемпионата мира — в  1993 году и Чемпионата Европы — в 1996. 

За годы работы легендарный наставник воспитал целую плеяду гандболистов, побеждавших на Олимпийских играх, мировых и европейских форумах.

Гандбольный клуб «Каустик» выражает соболезнования родным и близким Леонида Алексеевича.

Фото ГК «Каустика» VK.com

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