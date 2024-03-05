В Волгограде 4 марта на 86-м году жизни скончался основоположник волгоградского гандбола Леонид Алексеевич Коросташевич. Печальную новость сообщили в гандбольном клубе «Каустик», передает V102.RU.

Леонид Алексеевич приехал в Волгоград в 1972 году и стал работать с молодыми гандболистами в Красноармейском районе, где через несколько лет по его инициативе создали клуб «Каустик».

«Каустиком» Леонид Алексеевич руководил четверть века. Под его руководством волгоградская команда добилась самых громких успехов в своей истории, четыре раза побеждала в Чемпионате страны и трижды выигрывала серебро. Вместе с национальной сборной страны Леонид Алексеевич выигрывал золото Чемпионата мира — в 1993 году и Чемпионата Европы — в 1996.

За годы работы легендарный наставник воспитал целую плеяду гандболистов, побеждавших на Олимпийских играх, мировых и европейских форумах.

Гандбольный клуб «Каустик» выражает соболезнования родным и близким Леонида Алексеевича.

Фото ГК «Каустика» VK.com