Лежачий инвалид погиб на пожаре в Кировском районе Волгограда





В Волгограде труп пенсионера обнаружили в сгоревшей квартире дома по улице Писемского в микрорайоне Бекетовка, сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы.

– 3 марта в одной из квартир дома №93 произошло возгорание дивана и домашних вещей. После тушения пожара был обнаружен труп 72-летнего пенсионера, инвалида 2 группы, который не передвигался самостоятельно, – рассказал информагентству источник в экстренных службах.

Кроме того, в городскую больницу №25 была доставлена с отравлением угарным газом 34-летняя волгоградка – жительница той же квартиры. Женщина, сообщает «Высота 102», также является инвалидом.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.