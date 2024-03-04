Происшествия

Лежачий инвалид погиб на пожаре в Кировском районе Волгограда

Происшествия 04.03.2024 11:59
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04.03.2024 11:59


В Волгограде труп пенсионера обнаружили в сгоревшей квартире дома по улице Писемского в микрорайоне Бекетовка, сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы. 

– 3 марта в одной из квартир дома №93 произошло возгорание дивана и домашних вещей. После тушения пожара был обнаружен труп 72-летнего пенсионера, инвалида 2 группы, который не передвигался самостоятельно, – рассказал информагентству источник в экстренных службах. 

Кроме того, в городскую больницу №25 была доставлена с отравлением угарным газом 34-летняя волгоградка – жительница той же квартиры. Женщина, сообщает «Высота 102», также является инвалидом. 

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

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