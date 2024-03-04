Купеческий особняк в центре Волгограда спасают от обрушения

В Волгограде разработан проект по сохранению купеческого особняка XIX века на улице Комсомольская, 10а (в), который является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщает V102.RU, эксперты согласились, что старинному особняку срочно нужен ремонт крыши и другие работы, которые помогут спасти это историческое здание.

«Купеческий особняк (Комитет по физкультуре и спорту)» в Центральном районе Волгограда с апреля 2023 года находится в оперативном управлении МБУ «Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ». Эта организация и стала заказчиком проектной документации, которую выполнило ООО «ЮгПроектРеставрация».





Обследование показало, что основные опасения вызывает состояние кровли и карниза, которые долгое время не ремонтировались и находятся в аварийном состоянии.

- Из-за этого происходили процессы разрушения карнизной части и внутренних несущих конструкций кровли. Присутствуют отдельные фрагменты утрат кровельных элементов, часть карниза находится в аварийном состоянии. Внутреннее пространство чердаков частично завалено мусором. В связи с тем, что в чердачное пространство свободно попадают осадки часть деревянных конструкций кровли, имеет утраты, деформации, прогибы, - указано в акте государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.





Постоянные протечки привели к тому, что на значительной площади происходит намокание кирпичной кладки, вследствие чего наблюдается разрушение кладки, выветривание раствора из швов, фрагментарное обрушение штукатурного и окрасочного слоев.

Общее состояние объекта оценивается как удовлетворительное.





Проектом предусмотрен ремонт крыши здания, кирпичной кладки карнизов, которые грозят обрушением.





Справка.

Объект культурного наследия регионального значения «Купеческий особняк (Комитет по физкультуре и спорту)» располагался на ул. Екатерининская, которая в 1923 году к 6-й годовщине Октябрьской революции была переименована в ул. Пролеткультскую. Имеется предположение, что изначально здание было одноэтажным, второй этаж был пристроен позднее. Одноэтажная пристройка к восточному фасаду не исследовалась. Возможно, что она находилась на территории соседнего домовладения или входила в домовладение Купеческого особняка и первоначально использовалась как торговая лавка. При бомбардировке Сталинграда 23 августа 1942 года здание было частично разрушено, сгорела полностью и была разрушена крыша. Однако декор фасадов и конструктивные элементы сохранились до настоящего времени. Практически весь объем наружных стен здания дошел до нас в историческом дореволюционном виде.

Во время реконструкции центра города после Сталинградской битвы в конце 1940-х годов большая часть зданий была снесена. Сохранились некоторые исторические участки улиц в виде пешеходных зон и внутриквартальных проездов.



