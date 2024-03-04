



Установка современного телеком-оборудования позволила разгрузить сеть и увеличить скорость мобильного интернета для жителей ЖК «Янтарный город», на территории областного кардиологического центра, Волгоградского госуниверситета, а также торгового центра «Акварель».

Как сообщается, благодаря комплексным работам по модернизации и строительству телеком-оборудования на территории жилого комплекса Советского района скорость интернета выросла в полтора раза. Увеличение средней скорости интернета почувствовали также посетители и работники областного кардиологического центра, студенты и преподаватели Волгоградского государственного университета и посетители торгового центра «Акварель».

— Советский район – самый крупный район города, в котором, по официальным данным, проживают свыше 134 тысяч волгоградцев. С помощью Big Data мы постоянно анализируем потребности жителей города и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждый волгоградец мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости, — прокомментировала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.