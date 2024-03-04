Телеком

В Волгограде точечно увеличили скорость интернета в одном из южных районов

Телеком 04.03.2024 10:28
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04.03.2024 10:28


Установка современного телеком-оборудования позволила разгрузить сеть и увеличить скорость мобильного интернета для жителей ЖК «Янтарный город», на территории областного кардиологического центра, Волгоградского госуниверситета, а также торгового центра «Акварель».
Как сообщается, благодаря комплексным работам по модернизации и строительству телеком-оборудования на территории жилого комплекса Советского района скорость интернета выросла в полтора раза. Увеличение средней скорости интернета почувствовали также посетители и работники областного кардиологического центра, студенты и преподаватели Волгоградского государственного университета и посетители торгового центра «Акварель».
— Советский район – самый крупный район города, в котором, по официальным данным, проживают свыше 134 тысяч волгоградцев. С помощью Big Data мы постоянно анализируем потребности жителей города и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждый волгоградец мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости, — прокомментировала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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