В Волгограде выборы Президента связали со звездами

Напомним, 15 марта в России начнется голосование на выборах Президента, которое продлится до 17 марта. В регионе уже напечатали более 1,7 миллиона бюллетеней для избирателей.
Общество 03.03.2024 14:15
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03.03.2024 14:15
Напомним, 15 марта в России начнется голосование на выборах Президента, которое продлится до 17 марта. В регионе уже напечатали более 1,7 миллиона бюллетеней для избирателей.
Необычную форму призыва прийти на избирательные участки выбрали в Волгоградском планетарии. Как сообщает V102.RU, в соцсетях учреждения опубликовали следующую информацию.- Такая возможность выпадает раз в 6 лет! Звёзды говорят, что в середине марта у всех жителей страны будет благоприятный период для важных и судьбоносных решений. С 15 по 17 марта приходите на пункты голосования, и да пребудет с вами выбор! – говорится в обращении.
Напомним, 15 марта в России начнется голосование на выборах Президента, которое продлится до 17 марта. В регионе уже напечатали более 1,7 миллиона бюллетеней для избирателей.
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