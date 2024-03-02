Подбитую на Украине американскую БМП М2 Bradley привезли в Волгоград

Американскую боевую машину пехоты М2 Bradley, подбитую российскими бойцами в ходе наступлении на Авдеевку, привезли в Волгоград, передает V102.RU.

Трофей показали всем желающим в рамках акции «Сила в правде».

Напомним, агитационный поезд Минобороны РФ «Сила в правде» прибыл сегодня, 2 марта, на железнодорожный вокзал Волгограда. В рамках акции прошел телемост с участниками СВО. Также все желающие смогли посмотреть различные выставки, которые размещены в вагонах поезда, а также различную военную технику, в том числе и трофейные экземпляры иностранного производства.

Справка.

БМП М2 Bradley - боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. В открытых источниках указано, что БМП Bradley была разработана в ответ на семейство БМП-амфибий советского семейства БМП боевых машин пехоты.

Фото: администрации Волгоградской области