Автопарк волгоградских коммунальщиков пополнился комбинированными каналопромывочными машинами





Автотранспортный парк «Концессий водоснабжения» получил новую технику. Его пополнили две новые комбинированные каналопромывочные машины марки «КамАЗ». Отмечается, что автомобили являются многофункциональными.

Машины способны откачивать воду из траншеи и котлованов на глубине 8 метров и заливать ее в цистерну объемом 6 кубических метров. Кроме того, техника способна прочищать канализационные сети под давлением. Она полезна и для водопроводного и для канализационного хозяйства.

– Длина рукава высокого давления позволяет работать издалека, не занимая много места в условиях городской среды. Помимо этого, техника соответствует всем требованиям экологии, отчего эксплуатация данной модели не наносит ущерба окружающей среде, – отметили в «Концессиях водоснабжения».

Аналогичные модели уже служат аварийным бригадам. Но новые модели по сравнению с предыдущими отличаются увеличенной мощностью двигателя и механизма откачки, а также дополнительными удобствами для водителей и рабочих.

– Обновление парка спецтехники является одним из приоритетных направлений деятельности ресурсоснабжающей организации наравне с модернизацией и обновлением коммунальных сетей, – подчеркнули в компании.

В 2024 году планируется приобрести еще 24 машины, а с 2025 по 2027 год поступят 63 новые единицы спецтехники.