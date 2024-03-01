Автопарк волгоградских коммунальщиков пополнился комбинированными каналопромывочными машинами

Общество 01.03.2024 17:02
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01.03.2024 17:02
Автотранспортный парк «Концессий водоснабжения» получил новую технику. Его пополнили две новые комбинированные каналопромывочные машины марки «КамАЗ». Отмечается, что автомобили являются многофункциональными.
Машины способны откачивать воду из траншеи и котлованов на глубине 8 метров и заливать ее в цистерну объемом 6 кубических метров. Кроме того, техника способна прочищать канализационные сети под давлением. Она полезна и для водопроводного и для канализационного хозяйства.
– Длина рукава высокого давления позволяет работать издалека, не занимая много места в условиях городской среды. Помимо этого, техника соответствует всем требованиям экологии, отчего эксплуатация данной модели не наносит ущерба окружающей среде, – отметили в «Концессиях водоснабжения».
Аналогичные модели уже служат аварийным бригадам. Но новые модели по сравнению с предыдущими отличаются увеличенной мощностью двигателя и механизма откачки, а также дополнительными удобствами для водителей и рабочих.
– Обновление парка спецтехники является одним из приоритетных направлений деятельности ресурсоснабжающей организации наравне с модернизацией и обновлением коммунальных сетей, – подчеркнули в компании.
В 2024 году планируется приобрести еще 24 машины, а с 2025 по 2027 год поступят 63 новые единицы спецтехники.
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