Общество

В Волгограде случился беби-бум в день оглашения послания президента

Общество 01.03.2024 10:54
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01.03.2024 10:54


В Волгоградской области 29 февраля на свет появилось 28 детей, большинство из которых – девочки. Об этом 1 марта сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения региона.  

В частности, сообщается, что в волгоградских семьях накануне родилось 13 мальчиков и 15 девочек. 

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, в ходе которого озвучил, в том числе, о старте нескольких новых национальных проектов. Один из них – нацпроект «Семья». Глава государства анонсировал новые меры поддержки российских семей, а также заявил о продлении до 2030 года выплат по материнскому капиталу. 

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