Волгоградцы озвучили плату за отказ от эквилибристики и духоты

Стали известны результаты опроса подписчиков Telegram-канала V102.RU по поводу возможной платы за улучшение сервиса в общественном транспорте Волгограда. Редакция информагентства поинтересовалась у горожан, готовы ли они отдавать за проезд 60 рублей и больше, если не придется стоять на одной ноге или искать летом форточку в салоне.

Так, 42% опрошенных готовы платить за проезд при существенном улучшении сервиса лишь 20-30 рублей. 25% не прочь оторвать от себя уже от 30 до 40 рублей. 18% не хотят переплачивать лишнее и потратят менее 20 рублей. От 40 до 50 рублей считают соразмерной таксой лишь 8% проголосовавших. 3% отдадут 50-60 рублей, а вот 4% волгоградцев облегчат свои кошельки ради такого дела на все 70 рублей. На момент публикации в опросе приняли участие 1065 человек.

Напомним, что в Волгоградском регионе планируют провести соцопрос из 39 пунктов для определения транспортной подвижности населения за 2 100 000 рублей из федеральной казны. Аналитиков интересуют, какой вид транспорта пользуется у волгоградцев наибольшей популярностью, как часто и куда перемещаются в течение дня горожане.

Фото: архив ИА «Высота 102»