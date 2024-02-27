Общество

На всякий случай? Волгоградцев спросят о готовности платить 60 рублей за проезд

Общество 27.02.2024 18:29
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27.02.2024 18:29


В Волгоградской области планируют провести социологический опрос для определения транспортной подвижности населения. На эти цели из федерального бюджета направят 2 100 000 рублей, а один из вопросов, который озвучат волгоградцам, касается их готовности платить за поездку в общественном транспорте 60 рублей и более. 

Согласно информации с сайта госзаказов, организатором опроса выступает Российский университет транспорта. Выяснять мнение волгоградцев будут в рамках транспортного планирования Волгоградской области, подготовки регионального стандарта транспортного обслуживания населения и транспортного планирования Волгоградско-Волжской агломерации. 

В утвержденную форму социологического опроса внесено 39 вопросов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на техническую документацию. Большинство из них направлены на то, чтобы выяснить, как часто волгоградцы пользуются общественным транспортом, какой это транспорт, а также откуда и куда, на какие расстояния перемещаются жители региона. 

Для примера вот некоторые из этих вопросов:

  • Какое число целевых передвижений Вы обычно совершаете в будний день (пересадки не считаются)?
  • Где находится Ваше место работы? 
  • Куда и на каком транспорте Вы перемещались в последнее время? 
  • Сколько в Вашей семье автомобилей?
  • Как Вы оцениваете качество работы общественного транспорта (объясните оценку)? 
  • Опишите обычную заполняемость салона трамвая/троллейбуса/автобуса?
  • Какую цену Вы считаете оптимальной для поездки на общественном транспорте с учетом текущего качества транспортного обслуживания? 
Отметим, что к каждому из перечисленных и других вопросов прилагаются варианты ответов. Так, например, к вопросу об «оптимальной» цене поездки авторы опроса подготовили следующие варианты: 

а) до 20 рублей

6) 20-30 рублей

8) 30-40 рублей

г) 40-50 рублей

д) 50-60 рублей

е) более 60 рублей

А следом за этим идет другой вопрос: какую цену волгоградцы считают максимальной для поездки на общественном транспорте? Отметим, что авторы опроса выясняют платежеспособность волгоградцев на случай «повышения качества транспортного обслуживания до высокого в вашем понимании уровня». И варианты ответов: 

а) менее 20 рублей

6) 20-30 рублей

в) 30-40 рублей

г) 40-50 рублей

д) 50-60 рублей

е) более 60 рублей

В заключение (39 пункт) авторы опроса попытаются выяснить у жителей Волгоградской области их предложения по улучшению работы пассажирского транспорта в регионе. 

Проводиться опрос будет по телефону или в онлайн-формате, а задействуют в нем не меньше 4800 тысяч жителей Волгоградской области – 32 муниципальных районов и городских округов.  

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