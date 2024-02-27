Труп 19-летнего парня нашли соседи на лестничной клетке в Камышине





В городе Камышине Волгоградской области жильцы дома №4 в 8 микрорайоне обнаружили мертвым 19-летнего соседа. Страшную находку камышане сделали в ночь на 27 февраля – труп парня находился на лестничной клетке.

– Вызов поступил в многоквартирный дом около двух часов ночи. По прибытии бригадой медиков было установлено, что смерть мужчины наступила в результате асфиксии – его нашли повешенным на девятом этаже, – сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.

По не подтвержденной официально информации, молодой человек является по документам жителем города Ханты-Мансийска Тюменской области. Обстоятельства его смерти выясняют представители следственных органов.