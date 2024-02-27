Общество

Мишустин выделил Волгоград на сессии с министрами и главами регионов

Общество 27.02.2024 17:23
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27.02.2024 17:23


Михаил Мишустин 27 февраля обсудил с главами регионов вопросы реализации бизнес-инициатив и наращивания инвестиций, создания новых рабочих мест. В режиме ВКС в стратегической сессии с председателем Правительства РФ принимал участие губернатор Андрей Бочаров. 

Открывая сессию, Михаил Мишустин сообщил, что на конец 2023 года в России удалось привлечь почти 9 трлн рублей внебюджетных инвестиций. За минувшие два с половиной года создано свыше 230 тысяч рабочих мест. Предоставлено товаров и услуг на 6,5 млрд рублей.

Такие показатели подтверждают, что удалось обеспечить эффективное взаимодействие между Правительством и субъектами. Наладить кооперационные связи, которые необходимы малому бизнесу и крупным холдингам. А также создать условия для сотрудничества соседних регионов внутри федеральных округов, – подчеркнул он. 

В настоящее время в регионах при поддержке вице-премьеров реализуется 357 инициатив, сообщил глава кабинета министров.

– За каждой такой цифрой – конкретные результаты, объекты и решения, которые необходимы как нашим людям, так и для отраслевого развития. В Южном федеральном округе наращивается производство профессиональной, бытовой и автохимии в Волгограде. Увеличен выпуск продукции не только для внутреннего рынка, но и на экспорт – более чем на 16%, – отметил Михаил Мишустин. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что по итогам 2023 года индекс промышленного производства Волгоградской области составил 102% по отношению к 2022 году. Наибольшую динамику показали обрабатывающие предприятия — 104,3%.  Производство моющих средств в регионе выросло сразу на 80%.

Фото: government.ru

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