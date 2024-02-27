Бочаров: в Волгограде готовят проект строительства нового здания облсуда

О начале проектирования нового здания Волгоградского областного суда заявил сегодня, 27 февраля, губернатор Андрей Бочаров на совещании судов общей юрисдикции, которое прошло в Волгограде.

Как сообщили V102.RU в обладмине, перед началом мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания память председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, который скончался 23 февраля после продолжительной болезни.

В своем выступлении глава региона поблагодарил судейское сообщество Волгоградской области за трудную и кропотливую работу.

- В центре внимания правосудия были и остаются вопросы защиты трудовых, социальных, жилищных, имущественных и других прав жителей нашей страны, защита интересов государства и общества, безопасность, — подчеркнул Андрей Бочаров. — На высоком профессиональном уровне судейское сообщество Волгоградской области решает поставленные Президентом нашей страны задачи, направленные на дальнейшую гуманизацию российского законодательства и правоприменительной практики, а также новые актуальные задачи, которые ставит наше непростое и очень динамичное время. Прежде всего, это, конечно, системная защита прав участников СВО и членов их семей.





Губернатор напомнил, что в 2023 году на мероприятиях в честь 100-летия Волгоградского областного суда был поднят вопрос о создании в регионе современных условий для отправления правосудия. Тогда Андрей Бочаров пообещал оказать содействие в решении вопроса о строительстве нового современного здания для Волгоградского областного суда.

- Мы уже достаточно серьезно продвинулись в практическом решении этого долгожданного вопроса. Определена площадка для будущего нового здания областного суда, началось проектирование, — сообщил глава региона. — Средства выделены в полном объеме. Рассчитываю, что в конце 2024-го – начале 2025 года завершится проектирование, пройдет госэкспертиза, и в 2025 году начнется непосредственно строительство. Следующим этапом будет решение вопроса размещения Центрального районного суда.

Председатель Волгоградского областного суда Алексей Глухов, который вел совещание, поблагодарил Андрея Бочарова за личное участие в решение этой актуальной проблемы, за сложившееся эффективное взаимодействие.





Так, в Волгоградской области в полном объеме реализована задача подключения всех судебных участков мировых судей региона к сервису «Электронного правосудия», обеспечивающему возможность подачи гражданами и организациями процессуальных документов в электронном виде. В надлежащее состояние приведены почти 80% зданий и помещений, занимаемых мировыми судами, приобретены порядка 2 тысяч единиц компьютерной техники, современной офисной мебели и другого оборудования. В целях продолжения этой работы разработана госпрограмма «Развитие мировой юстиции в Волгоградской области» на период 2024-2030 годов, которая носит комплексный характер и охватывает все направления материально-технического обеспечения деятельности мировых судей.

На совещании судейского сообщества региона за многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения почетными грамотами и благодарностями губернатора отмечены шесть мировых судей из Волгограда, Волжского, а также Быковского района.

Фото: администрации Волгоградской области