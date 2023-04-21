Губернатор Волгоградской области 21 апреля пообещал оказать содействие в решении вопроса о строительстве нового современного здания для Волгоградского областного суда. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом он сказал в ходе своего выступления на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию облсуда.

Андрей Бочаров поблагодарил волгоградских судей и ветеранов областного суда за системную работу по укреплению законности, защите прав и свобод, вручил почетные грамоты и благодарности за высокие профессиональные навыки сотрудникам Волгоградского областного суда и подчеркнул:

– Перед нами стоит задача, связанная со строительством на территории региона современного здания областного суда, отвечающего самым высоким стандартам. Волгоградская область готова оказать помощь и поддержку в решении этой задачи.

По его словам, новое здание облсуда будет способствовать повышению эффективности работы судебной системы и улучшению условий для посетителей и сотрудников облсуда.