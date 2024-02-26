Общество

На путепроводе №6 в Волгограде демонтируют старые конструкции

Общество 26.02.2024 16:09
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26.02.2024 16:09


В Волгограде на путепроводе №6 в Дзержинском районе завершается демонтаж старых конструкций в рамках капитального ремонта, который стартовал в начале февраля текущего года, передает V102.RU. 

- Подрядная организация закончила разбор парапетного и перильного ограждений и завершает демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей и пешеходной частей, - сообщили в мэрии. - Сейчас рабочие готовятся приступить к разбору выравнивающего слоя бетонного основания моста, после чего начнется замена опорных частей под пролетными балками и другие виды работ.

На этом мосту, который входит в состав двухуровневой развязки на Третьей продольной магистрали, ежесуточно трудятся до 20 человек и спецтехника - экскаваторы, автоманипуляторы, автокран для подъема и погрузки разобранных железобетонных плит на бортовые длиномеры.

Ранее сообщалось, что работы проводятся на той части моста, по которой идет движение в сторону Краснооктябрьского района. В связи с проведением ремонта изменена схема движения на путепроводе. Водителям необходимо ориентироваться на временные дорожные знаки и указатели.

Ремонт этого дорожного объекта ведется в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ходе ремонта на путепроводе будут восстановлены конструкции основания, деформационные швы, уложено новое многослойное покрытие проезжей части, обновлено покрытие на тротуарах, а также заменено ограждение.

Общая протяженность путепровода № 6, проложенного над дорогой по улице Ангарской, составляет почти 100 метров, ширина - порядка 37 метров. Сооружение было построено в 1985 году. В последний раз ремонт на данном путепроводе проводился 18 лет назад - в 2006 году.

Напомним, задачи по ремонтно-восстановительным работам на дорогах Волгограда и области сегодня, 26 февраля, озвучил губернатор Андрей Бочаров. 

Фото: администрации Волгограда

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