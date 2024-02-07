В Волгограде меняется движение на путепроводе №6

В Волгограде изменится схема движения на путепроводе №6, входящего в состав двухуровневой развязки на Третьей продольной магистрали, ремонт которого стартовал сегодня. В рамках первого этапа работы будут проводиться на той части моста, по которой идет движение в сторону Краснооктябрьского района. По второй части пустят потоки транспорта в обоих направлениях. На ремонт будут закрыты и два подъема на мост, два других заезда будут доступны. При этом водителям необходимо ориентироваться на временные дорожные знаки и указатели. Об этом предупредили в администрации города, передает V102.RU.





На объекте предусмотрен ремонт пролетных строений и опор, восстановление деформационных швов, устройство нового покрытия, замена ограждения и др. Все работы должны быть завершены в 2026 году. В мэрии пояснили, что реконструкция путепровода №6 является одним из пунктов 10-летней программы развития Волгограда.



Ранее, напомним, был отремонтирован путепровод №8 на этой же развязке. Работы проводила компания «Рисна», которая занималась реконструкцией моста через Волжскую ГЭС.

