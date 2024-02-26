Оперштаб по дорожному ремонту поручил создать в регионе Андрей Бочаров

Губернатор Волгоградской области 26 февраля оперативное совещание в администрации региона посвятил состоянию дорог и предстоящему дорожному ремонту. Одно из поручений Андрея Бочарова, сообщает ИА «Высота 102», касается создания в Волгограде оперативного штаба по данному вопросу.
Как прозвучало в ходе совещания, за зимний период, который в этом сезоне отличался резкими перепадами температур и различными осадками, работа аварийно-восстановительных служб и систем жизнеобеспечения на территории Волгоградской области была значительно осложнена. Выявленным проблемам в администрации регионе планируют уделить особое внимание, остановившись на работе УК во время осложнения погодных условий.
– При этом надо отметить, что, несмотря на все трудности, системы жизнеобеспечения Волгоградской области, конечно, не без напряжения и сложностей, в целом справляются со стоящими перед ними задачами. Еще раз обращаю внимание на то, что в ближайшие годы предстоит очень большая и очень сложная работа по изменению подходов к организации деятельности структур жизнеобеспечения — с аварийно-восстановительной на планово-предупредительную, – сказал Андрей Бочаров, подчеркнув, что это одна из важнейших задач на среднесрочный период..
По прогнозам Гидрометцентра, в первой половине марта в Волгоградской области также не следует ждать погодной стабильности. Это естественным образом скажется и на качестве дорожного покрытия на магистралях. Как было отмечено на совещании, за зиму многие дороги пришли в негодность, особенно те, которые длительное время не видели ремонта.
– В настоящее время уже развернуты первоочередные дорожные работы на отдельных аварийных участках автомобильных дорог. И в целом на территории Волгоградской области в текущем году запланирован большой объем разноплановых дорожных работ, к которому планируем приступить сразу при установлении нормативного температурного режима, – сказал губернатор Волгоградской области.
В числе первоочередных Андрей Бочаров назвал следующие задачи:
- организация оперативного областного штаба по проведению ремонтно-восстановительных работ на дорогах в муниципальных образованиях Волгоградской области. При необходимости – внесение корректив в планы дорожных работ;
- детальное обследование состояния региональной дорожной сети с последующей разработкой плана поэтапного приведения в порядок дорожных объектов, на которых после осенне-зимнего периода выявлены дефекты. В том числе речь идет о тех дорожных объектах, которые находятся на гарантии и должны ремонтироваться за счет подрядной организации;
- проведение дорожных работ на всей территории Волгоградской области по итогам обследования и мониторинга дорожно-транспортной инфраструктур;
- проведение рабочего совещания в апреле-мае текущего года по вопросам реализации задач дорожной деятельности на территории Волгоградской области в 2024 году и на плановый среднесрочный период 2025-2026 гг.