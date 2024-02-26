Оперштаб по дорожному ремонту поручил создать в регионе Андрей Бочаров





Губернатор Волгоградской области 26 февраля оперативное совещание в администрации региона посвятил состоянию дорог и предстоящему дорожному ремонту. Одно из поручений Андрея Бочарова, сообщает ИА «Высота 102», касается создания в Волгограде оперативного штаба по данному вопросу.

Как прозвучало в ходе совещания, за зимний период, который в этом сезоне отличался резкими перепадами температур и различными осадками, работа аварийно-восстановительных служб и систем жизнеобеспечения на территории Волгоградской области была значительно осложнена. Выявленным проблемам в администрации регионе планируют уделить особое внимание, остановившись на работе УК во время осложнения погодных условий.

– При этом надо отметить, что, несмотря на все трудности, системы жизнеобеспечения Волгоградской области, конечно, не без напряжения и сложностей, в целом справляются со стоящими перед ними задачами. Еще раз обращаю внимание на то, что в ближайшие годы предстоит очень большая и очень сложная работа по изменению подходов к организации деятельности структур жизнеобеспечения — с аварийно-восстановительной на планово-предупредительную, – сказал Андрей Бочаров, подчеркнув, что это одна из важнейших задач на среднесрочный период..

По прогнозам Гидрометцентра, в первой половине марта в Волгоградской области также не следует ждать погодной стабильности. Это естественным образом скажется и на качестве дорожного покрытия на магистралях. Как было отмечено на совещании, за зиму многие дороги пришли в негодность, особенно те, которые длительное время не видели ремонта.

– В настоящее время уже развернуты первоочередные дорожные работы на отдельных аварийных участках автомобильных дорог. И в целом на территории Волгоградской области в текущем году запланирован большой объем разноплановых дорожных работ, к которому планируем приступить сразу при установлении нормативного температурного режима, – сказал губернатор Волгоградской области.

В числе первоочередных Андрей Бочаров назвал следующие задачи: