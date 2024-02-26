Общество

Оперштаб по дорожному ремонту поручил создать в регионе Андрей Бочаров

Общество 26.02.2024 11:43
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26.02.2024 11:43


Губернатор Волгоградской области 26 февраля оперативное совещание в администрации региона посвятил состоянию дорог и предстоящему дорожному ремонту. Одно из поручений Андрея Бочарова, сообщает ИА «Высота 102», касается создания в Волгограде оперативного штаба по данному вопросу. 

Как прозвучало в ходе совещания, за зимний период, который в этом сезоне отличался резкими перепадами температур и различными осадками, работа аварийно-восстановительных служб и систем жизнеобеспечения на территории Волгоградской области была значительно осложнена. Выявленным проблемам в администрации регионе планируют уделить особое внимание, остановившись на работе УК во время осложнения погодных условий. 

При этом надо отметить, что, несмотря на все трудности, системы жизнеобеспечения Волгоградской области, конечно, не без напряжения и сложностей, в целом справляются со стоящими перед ними задачами. Еще раз обращаю внимание на то, что в ближайшие годы предстоит очень большая и очень сложная работа по изменению подходов к организации деятельности структур жизнеобеспечения — с аварийно-восстановительной на планово-предупредительную, – сказал Андрей Бочаров, подчеркнув, что это одна из важнейших задач на среднесрочный период..

По прогнозам Гидрометцентра, в первой половине  марта в Волгоградской области также не следует ждать погодной стабильности. Это естественным образом скажется и на качестве дорожного покрытия на магистралях. Как было отмечено на совещании, за зиму многие  дороги пришли в негодность, особенно те, которые длительное время не видели ремонта. 

– В настоящее время уже развернуты первоочередные дорожные работы на отдельных аварийных участках автомобильных дорог. И в целом на территории Волгоградской области в текущем году запланирован большой объем разноплановых дорожных работ, к которому планируем приступить сразу при установлении нормативного температурного режима, – сказал губернатор Волгоградской области. 

В числе первоочередных Андрей Бочаров назвал следующие задачи: 

  • организация оперативного областного штаба по проведению ремонтно-восстановительных работ на дорогах в муниципальных образованиях Волгоградской области. При необходимости – внесение корректив в планы дорожных работ;

  • детальное обследование состояния региональной дорожной сети с последующей разработкой плана поэтапного приведения в порядок дорожных объектов, на которых после осенне-зимнего периода выявлены дефекты. В том числе речь идет о тех дорожных объектах, которые находятся на гарантии и должны ремонтироваться за счет подрядной организации;

  • проведение дорожных работ на всей территории Волгоградской области по итогам обследования и мониторинга дорожно-транспортной инфраструктур;

  • проведение рабочего совещания в апреле-мае текущего года по вопросам реализации задач дорожной деятельности на территории Волгоградской области в 2024 году и на плановый среднесрочный период 2025-2026 гг.

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