Жители дома в ЖК «Бейкер Стрит», где накануне произошел пожар, по сути, остались без жилья. Как рассказали V102.RU горожане, все квартиры, расположенные под мансардным этажом, где вспыхнул пожар, залиты водой после тушения. В доме теперь нет крыши, а по прогнозу в городе ожидаются дожди. Кроме того, многоэтажка обесточена – здесь также отключены вода и газ.



– Люди как-то провели эту ночь, в темноте, без воды и газа, – говорят жильцы. – Но что делать сегодня и завтра, куда людям идти и, самое главное, где жить – никто не знает.



Пока, по словам волгоградцев, им сообщили, что будет проведена экспертиза ущерба, которая ориентировочно продлится не менее двух недель.



В особо уязвимом положении оказалась семья, где воспитывается четверо детей, один из которых – инвалид. На данный момент, утверждают горожане, им не предложили никакой помощи.



Редакция V102.RU обратилась за комментарием в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, какие меры помощи будут оказаны горожанам, жилье которых оказалось испорченным. В мэрии ответили, что с первых часов после возгорания, произошедшего в доме №91 по ул. Шекснинской в Дзержинском районе, с людьми, чье жилище было повреждено в результате пожара, начали работать специалисты профильных служб.

- Вся предусмотренная действующим законодательством помощь будет оказана горожанам в полном объеме в кратчайшие сроки. Жильцов уже уведомили о возможности разместиться в помещениях маневренного фонда до решения вопроса о восстановлении их жилья. На данный момент никто из собственников данным предложением не воспользовался. В случае изменения решения жители могут обратиться в комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда по телефону: 94-02-58.

Вопросы восстановления общедомового имущества относятся к компетенции обслуживающей МКД организации. По данным УК, уже начата подготовка к проведению восстановительных работ, в частности к приведению в порядок кровли жилого здания. Также в ближайшее время, по информации ресурсоснабжающих организаций, будет проведено обследование состояния общедомовых инженерных коммуникаций для решения вопроса о возобновлении подачи ресурсов. Администрация Дзержинского района держит на контроле ход выполнения вышеуказанных работ, - сообщили в администрации Волгограда.

Напомним, накануне в жилом доме ЖК «Бейкер Стрит» произошел пожар на площади в 750 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 11-37 ч, локализовали его в 14-38 ч. В результате пожара выгорела одна квартира на пятом этаже дома, соседние квартиры получили повреждения, сообщала областная прокуратура. Из дома были эвакуированы 35 человек. По словам специалистов, тушение огня осложнялось из-за конструктивной особенности мансардного этажа, где произошло возгорание.