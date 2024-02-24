Общество

Во Фролово ликвидировали крупную аварию на водопроводе

Общество 24.02.2024 19:48
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24.02.2024 19:48


Работы по устранению порыва на водяном трубопроводе по ул.Первомайской во Фролово Волгоградской области завершены. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию городского округа.
- На раструб чугунной трубы установлен доуплотнитель. Водоснабжение восстановлено. Работы по засыпке отремонтированной трубы земляным грунтом - на этапе завершения, - пояснили в мэрии.
Напомним, из-за аварии на центральном водопроводе сегодня, 24 февраля,  656 домов в городском округе остались без ресурса. К обеду водоснабжением были обеспечены уже более половины домов.
Фото администрации Фролово VK.com

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