Под Волгоградом 656 домов остались без воды

Фото администрации Фролово VK.com
Происшествия 24.02.2024 11:26
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24.02.2024 11:26
Фото администрации Фролово VK.com
Во Фролово Волгоградской области устраняют крупный порыв на центральном водопроводе. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, без воды остались 56 многоквартирных домов и 600 частных домовладений. В администрации подчеркнули, что котельные в квартале Заречный и по ул. Парковая работают в прежнем режиме.О порыве на ул. Первомайская во Фролово стало известно накануне, 23 февраля. К ремонтным работам приступили с 7 часов утра бригады ООО «Водоснабжение», задействована также техника АТХ и ООО «Коммунальщик». Работы по устранению аварии планируются осуществить в оперативном порядке, пояснили в мэрии.
Фото администрации Фролово VK.com
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