



Во времена, когда полки магазинов заставлены товарами на любой вкус, многие волгоградцы по-прежнему ностальгируют по советским гастрономам и универсамам. Все реже вспоминая об очередях и нехватке каких-то товаров, горожане делятся светлыми впечатлениями об уникальных интерьерах и даже царивших там запахах. О магазинах, которые навсегда ушли с улиц Волгограда, но остались в памяти его жителей – в материале V102.RU. Во времена, когда полки магазинов заставлены товарами на любой вкус, многие волгоградцы по-прежнему ностальгируют по советским гастрономам и универсамам. Все реже вспоминая об очередях и нехватке каких-то товаров, горожане делятся светлыми впечатлениями об уникальных интерьерах и даже царивших там запахах. О магазинах, которые навсегда ушли с улиц Волгограда, но остались в памяти его жителей – в материале V102.RU.





«Отделы сыров и колбас освещали хрустальные люстры»

Виктория Чумакова

Фото государственного архива Волгоградской области



Во времена Царицына торговля процветала и на центральных улицах, и на базарах - крупнейшие из них работали в Первой части города и в Зацарицынском форштадте (второй части города). Торговые точки здесь размещались на своеобразных развалах, на открытых прилавках и в одно- и двухэтажных лавках.рассказывает известный волгоградский архитектор-реставратор Сергей Сена.При всей схожести ассортимента у рынков была и своя специализация. На ассортимент повлияла близость лесопилок, бондарных и колесных мастерских. На Вознесенском рынке продавали метизы, сёдла, конскую упряжь, уздечки, деревянные колеса для телег. Несмотря на то, что город был не столько производящим, сколько торгующим, здесь же располагалось немало мастерских по прокладке трубопроводов, установки сантехники в домах.Знаковыми местами Царицына стали и крупные именные магазины. Принцип их работы мало чем отличался от современного – в большинстве случаев торговые помещения в павильонах и лавках сдавались в аренду торговцам. А вот гостиные дворы, работавшие в Москве, Санкт-Петербурге, Суздале, Костроме и в других городах страны, в Царицыне так и не открылись.продолжает Сергей Сена.В 40-х годах магазины выглядели настолько дорого, что без витрин вполне бы сошли за вестибюль роскошных концертных залов. Изысканные залы в стиле сталинского «классицизма» отличали не только главные торговые точки больших городов, но и небольшие универмаги в провинции.уточняет Сергей Сена. –Спустя несколько десятилетий дизайн универмагов стал в разы проще. И все же магазины тех лет – это вовсе не современные залы в духе минимализма. Работавшие над их обликом архитекторы умело обходили постановление о преодолении излишеств и создавали места, в которые шли не столько за самими товарами, сколько за атмосферой.В это же время в стране начали появляться знаменитые универсамы. Но, если в Москве и Ленинграде под них строили отдельные здания, то в Волгограде адаптировали уже существующие.ностальгирует Сергей Сена.Вскоре подобные универсамы появились и в Волгограде.В 1985 году Волгоград накрыло новой волной переделок и перестроек. К 40-летию победы в Великой Отечественной войне 15 советских республик открыли в городе на Волге универмаги и рестораны, впитавшие национальный колорит. Подарком от Белоруссии стал ресторан «Приетение» на проспекте Ленина, 15. А Украина создала настоящую сказку для всех детей. Свои экскурсии по «Малятке» - юным покупателям он казался настоящим музеем - повзрослевшие волгоградцы помнят в деталях даже спустя три десятилетия. Яркие мячи, резиновые зайцы и куклы, машины и автокраны – вот она, мечта, детворы, неизбалованной ворохом игрушек.вспоминает волгоградка Елена.Еще одной точкой притяжения в центре Волгограда стал гастроном «Минск» - много позже на его месте открылся итальянский Benetton. С ноткой светлой грусти горожане вспоминают кафетерий при Центральном гастрономе, ароматные отделы с чаем и кофе и мясные прилавки, на которых колбасой порой только пахло.рассказывают волгоградцыотмечает волгоградка Людмила.Сегодня «живым» напоминанием о когда-то процветающем универмаге стали лишь восстановленные керамические панно в простенках между панорамными окнами.комментирует архитектор-реставратор Сергей Сена.Лишь чудом в Волгограде сохранились и ценные «артефакты» из эстонского магазина «Айна», предлагавшего покупателям галантерею, посуду и хрусталь. Торговые залы на Аллее Героев,4 венчали большие бронзовые люстры, которые уцелели еще с момента постройки исторического здания.- Кудивляется Сергей Сена.Список самых популярных магазинов советских лет был бы неполным без знаменитого универмага «Волжаночка» на улице Гоголя. Несколько десятилетий подряд и жителям города, и идущим от вокзала туристам предлагали прогуляться по просторным залам и выбрать одежду и обувь, сумки и платки, парфюм и косметику.рассказывает волгоградка Елена.Краски колоритных советских магазинов на центральных улицах Волгограда померкли в 90-е. На месте когда-то легендарных универмагов появлялись новые торговые сети Хопер, Радеж, МАН, ставшие предтечами современных гипермаркетов и торговых центров.