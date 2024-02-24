- От тех базаров в центре сохранилось здание рынка, построенное в 1915-16 по проекту архитектора Шуйского, а в зацарицынской части – одноэтажные павильоны. По архитектуре рынок – одно из немногих сохранившихся в Волгограде зданий в стиле модерн - практически идентичен крытому корпусу Благовещенского базара (Центрального рынка) в Харькове, построенному в те же годы, но по проекту архитектора Загоскина. Кто у кого подглядел, история пока умалчивает, - рассказывает известный волгоградский архитектор-реставратор Сергей Сена. - Здание получилось современным, оборудованным водопроводом и канализацией, пережило войну и до сих пор функционирует, как главный рынок города. Торговая же площадь рынка на Вознесенской площади превратилась в сквер имени Саши Филиппова, сохранив торговую функцию не только в павильонах – торговых лавках по периметру, но и во вновь построенном в 70-е годы ХХ века Ворошиловском рынке и в Ворошиловском торговом центре.
При всей схожести ассортимента у рынков была и своя специализация. На ассортимент повлияла близость лесопилок, бондарных и колесных мастерских. На Вознесенском рынке продавали метизы, сёдла, конскую упряжь, уздечки, деревянные колеса для телег. Несмотря на то, что город был не столько производящим, сколько торгующим, здесь же располагалось немало мастерских по прокладке трубопроводов, установки сантехники в домах.
Знаковыми местами Царицына стали и крупные именные магазины. Принцип их работы мало чем отличался от современного – в большинстве случаев торговые помещения в павильонах и лавках сдавались в аренду торговцам. А вот гостиные дворы, работавшие в Москве, Санкт-Петербурге, Суздале, Костроме и в других городах страны, в Царицыне так и не открылись.
- В середине 1930-х годов руководители партии задумались о создании нового формата, соответствующего социалистическому настоящему и коммунистическому будущему, - продолжает Сергей Сена. Для избавления от разрозненной торговли во многих городах начали строить универмаги. В советские времена в таких заведениях, как ЦУМ, не было конкуренции между тремя или четырьмя отделами, которые торговали верхней одеждой или, скажем, трикотажем. А сами сотрудники универмагов – товароведы – не являлись собственниками павильонов или наемными работниками производителя – поставщика. Они были работниками самого ЦУМа.
- Роскошные хрустальные люстры в магазинах освещали отделы сыров, колбас, мяса или птицы. Такое сочетание выглядело достаточно забавно, - уточняет Сергей Сена. – Причем, интересные интерьеры в стиле классицизма создавались не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Например, в гастрономе посёлка Пятиморск Калачевского района. Там был роскошный зал с лепниной, вычурными кронштейнами и светильниками-бра и прочими изысками.
Спустя несколько десятилетий дизайн универмагов стал в разы проще. И все же магазины тех лет – это вовсе не современные залы в духе минимализма. Работавшие над их обликом архитекторы умело обходили постановление о преодолении излишеств и создавали места, в которые шли не столько за самими товарами, сколько за атмосферой.
- Многие из созданных архитекторами интерьеров стали известны во всей стране. К таким можно отнести знаменитый магазин «Цветы» (его нынешний адрес – проспект Ленина, 5), место которого сегодня частично занимает кулинария «Конфетки-бараночки». Проект магазина сделала Галина Кривкина – сотрудница Ефима Левитана, - говорит реставратор. – Интерьер был настолько профессионально смелым, что попал в прибалтийский журнал с лучшими произведениями архитектуры того времени. Увы, сейчас от того магазина не осталось ровным счетом ничего.
В это же время в стране начали появляться знаменитые универсамы. Но, если в Москве и Ленинграде под них строили отдельные здания, то в Волгограде адаптировали уже существующие.
- Первый универсам в СССР открыли в 1967 году в Ленинграде. Я до сих пор помню, как мы с родителями пришли туда и набрали самых разнообразных продуктов – колбасу в вакуумной упаковке, сыры, апельсины. Представьте, что за все покупки мы заплатили 27 рублей! В те годы максимальная стартовая зарплата инженера составляла 90 рублей! – ностальгирует Сергей Сена. Вскоре подобные универсамы появились и в Волгограде.
От «Малятко» до «Минска»
В 1985 году Волгоград накрыло новой волной переделок и перестроек. К 40-летию победы в Великой Отечественной войне 15 советских республик открыли в городе на Волге универмаги и рестораны, впитавшие национальный колорит. Подарком от Белоруссии стал ресторан «Приетение» на проспекте Ленина, 15. А Украина создала настоящую сказку для всех детей. Свои экскурсии по «Малятке» - юным покупателям он казался настоящим музеем - повзрослевшие волгоградцы помнят в деталях даже спустя три десятилетия. Яркие мячи, резиновые зайцы и куклы, машины и автокраны – вот она, мечта, детворы, неизбалованной ворохом игрушек.
- Когда «Малятко» только открылся, к магазину выстраивались длинные очереди – люди стояли часами, - вспоминает волгоградка Елена. – Когда мы с мамой впервые пошли в прообраз современного «Детского мира», мне было лет 10. Конечно же, меня поразило изобилие игрушек – «как в Москве». Глаза разбегались от вереницы витрин, ниш и рядов вешалок с одеждой. Помню, что тогда мама купила мне платье с вырезом «лодочкой» - верх был разделен по диагонали. Верхняя часть была белой, а нижняя часть лифа и юбка-колокольчик – бежевой.
Еще одной точкой притяжения в центре Волгограда стал гастроном «Минск» - много позже на его месте открылся итальянский Benetton. С ноткой светлой грусти горожане вспоминают кафетерий при Центральном гастрономе, ароматные отделы с чаем и кофе и мясные прилавки, на которых колбасой порой только пахло.
- «Минск» был громадным гастрономом, разделенным на несколько отделов. Вход в каждый из них был, как в отдельный магазин, - рассказывают волгоградцы. – Как же интересно было смотреть на продавщиц в белых кокошниках с красным белорусским орнаментом. В гастрономе мы часто покупали молочную продукцию. А вот сосиски и ливерная колбаса встречались не всегда. Иногда ими только пахло…
- Все гастрономы города мало чем отличались друг от друга. Но все же «Минск», как центральный магазин, снабжался получше, - отмечает волгоградка Людмила. – Очереди в нем были, как и везде. Но лично меня они не особо раздражали. Не раздражало и отсутствие каких-то продуктов. Наверное, все дело в молодости.
Сегодня «живым» напоминанием о когда-то процветающем универмаге стали лишь восстановленные керамические панно в простенках между панорамными окнами.
- После закрытия «Минска» в помещении на проспекте Ленина, 16 работал другой магазин. А позже просторный зал арендовали под магазин одежды Benetton, - комментирует архитектор-реставратор Сергей Сена. – Моя организация как раз участвовала в переделке торговых залов. Когда мы стали снимать все то, что осталось от предшественников, то увидели, в каком печальном состоянии находятся великолепные керамические панно с героями белорусского фольклора. К счастью, нам удалось убедить курировавших проект итальянцев их восстановить. В итоге сказали, что эти панно станут «фишкой» волгоградского магазина.
Лишь чудом в Волгограде сохранились и ценные «артефакты» из эстонского магазина «Айна», предлагавшего покупателям галантерею, посуду и хрусталь. Торговые залы на Аллее Героев,4 венчали большие бронзовые люстры, которые уцелели еще с момента постройки исторического здания.
- Когда эти магазины выкупили новые собственники, люстры оказались приговорены. Причем, их планировали даже не переплавить, а попросту выбросить как мусор, - удивляется Сергей Сена. – Брат бывшего председателя горисполкома (фактически, мэра города) Юрия Староватых вовремя узнал эту историю и спас три люстры. Сейчас они находятся в здании первой пожарной части – под каланчой.
Список самых популярных магазинов советских лет был бы неполным без знаменитого универмага «Волжаночка» на улице Гоголя. Несколько десятилетий подряд и жителям города, и идущим от вокзала туристам предлагали прогуляться по просторным залам и выбрать одежду и обувь, сумки и платки, парфюм и косметику.
- Моя бабушка работала в «Волжаночке» разнорабочей – и грузчиком, и уборщицей, - рассказывает волгоградка Елена. – Мне всегда нравилось заглядывать к ней на работу и ощущать ароматы новых вещей, парфюмерии. Самым любимым стал отдел галантереи – там продавались и ленты для косичек, и шпильки, булавки, кружевные воротники. Ностальгия! Потом начались 90-е, магазины стали закрываться, а на их месте часто появлялись «комки» - коммерческие торговые точки, в которых выставляли привезенные из-за рубежа товары. Да и мы повзрослели и уже не воспринимали советские магазины чем-то необыкновенным. Зато сейчас каждый из них вспоминается с особой теплотой.
Краски колоритных советских магазинов на центральных улицах Волгограда померкли в 90-е. На месте когда-то легендарных универмагов появлялись новые торговые сети Хопер, Радеж, МАН, ставшие предтечами современных гипермаркетов и торговых центров.