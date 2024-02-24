Общество

Больше половины домов во Фролово подключили к водоснабжению

Общество 24.02.2024 15:55
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24.02.2024 15:55


Во Фролово Волгоградской области продолжаются  земляные работы на месте порыва водопровода по ул .Первомайской. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, по состоянию на 15-00  часов подача воды возобновлена в многоквартирных домах кварталов Заречный, Жилгородок, ул.Спартаковская, Садовая, 56, ул.Московская, 18, 19, Комсомольская, 47а и в 284 домах частного сектора.
Ранее сообщалось, что из-за порыва на центральном водопроводе, который произошел накануне, 23 февраля,  без воды остались около 600 частных домовладений и 56 многоквартирных жилых зданий.
К устранению порыва аварийные бригады приступили с утра 24 февраля.
Фото администрации Фролово VK.com

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