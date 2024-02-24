Больше половины домов во Фролово подключили к водоснабжению

Во Фролово Волгоградской области продолжаются земляные работы на месте порыва водопровода по ул .Первомайской. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, по состоянию на 15-00 часов подача воды возобновлена в многоквартирных домах кварталов Заречный, Жилгородок, ул.Спартаковская, Садовая, 56, ул.Московская, 18, 19, Комсомольская, 47а и в 284 домах частного сектора.
Ранее сообщалось
, что из-за порыва на центральном водопроводе, который произошел накануне, 23 февраля, без воды остались около 600 частных домовладений и 56 многоквартирных жилых зданий.
К устранению порыва аварийные бригады приступили с утра 24 февраля.
Фото администрации Фролово VK.com