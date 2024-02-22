Волка-мутанта ликвидировали охотники в Саратовской области

Как и в Волгоградской, в Саратовской области продолжается охота на волков. Как сообщило сегодня, 22 февраля, ИА «СарИнформ», в соседнем регионе охотниками был ликвидирован волк с нетипичным черным окрасом.

– В феврале в Саратовской области охотники застрелили черного волка. Чиновники пояснили, что это необычный экземпляр. Такая окраска иногда встречается у серых волков из-за мутации, – передает саратовское издание со ссылкой на комитет охотничьего хозяйства и рыболовства правительства.

В Волгоградской области, напомним, этой зимой участились случаи нападения волков на домашний скот и даже людей. Так, в начале февраля в Новоаннинском районе волки совершили набег на животноводческую ферму в хуторе Бурнацкий. Жертвами хищников стали четыре овечки. Ранее в станице Островской Даниловского района бешеный волк напал на женщину во дворе ее дома, а в Руднянском районе ликвидировали волков, которые 9 января ворвались на ферму у села Лемешкино и задрали несколько овец.