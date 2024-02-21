Что стало с запорожскими казаками. И при чем тут Украина





Запорожские казаки. Были ли они истинными украинцами или это современный миф? Что с ними стало сейчас? Об этом порталу «Российское казачество» рассказал доктор исторических наук, профессор Донского государственного технического университета Владимир Трут.

Запорожские казаки – это украинцы?

– Что касается проблемы происхождения запорожских казаков и украинцев, то она вплоть до сегодняшнего дня является дискуссионной, спорной. Причем эта дискуссионность, спорность присутствует, собственно, в научном дискурсе, когда ученые, историки спорят относительно того, кто такие были запорожские казаки, кто такие украинцы, или, точнее, малороссы, если мы будем брать официальную терминологию прошлого века, каковы были их взаимоотношения. Здесь идут очень большие дискуссии, и подавляющее большинство и русских, и нормальных украинских историков, и зарубежных (этим вопросом занимались и за рубежом очень активно, даже англичане, несмотря на свою ангажированность) – все признавали один очевидный факт, а именно то, что запорожцы (запорожские казаки) и малороссы (будущие украинцы) никакого отношения друг к другу в плане происхождения и развития практически не имели. Это были две абсолютно разные социальные, а некоторые исследователи даже говорят, этносоциальные общности, которые волею судеб просто проживали рядом, были соседями.

И сразу следующий вопрос, который по сути дела является на сегодняшний день центральным, важнейшим, – это история, это истоки, даже точнее так скажем, украинского государства, украинской государственности. С 1991 года после разрушения Советского Союза, естественно, многие народы начали активно интересоваться истоками своей истории, своего государства.

И вот здесь как раз появился миф, который был обусловлен политико-идеологической конъюнктурой, о том, что основоположниками украинской державы, украинского государства якобы являются запорожские казаки.

Можно ли считать Запорожскую Сечь предтечей украинского государства?

– На Украине что произошло? Когда была объявлена независимость после развала Советского Союза, когда де-юре государство прекратило существование, конституция, соответственно, тоже, начинается госстроительство. И вот здесь потребовались истоки, корни, откуда же взялось украинское государство, держава. И сразу обратили внимание: да, были запорожские казаки, была Запорожская Сечь. Это своеобразная такая государственность у них была, Запорожская Сечь, войско, хотя на самом деле это квазигосударственность, войсковая организация. То же самое было и у донских казаков, еще раньше, чем возникли запорожцы.

И потом они начали говорить о том, что и украинцы якобы – это потомки запорожцев, то есть удревнялась искусственно история Украины, украинского народа, и, самое главное, подводилась основа, фундамент под конструкцию украинской государственности. То есть это, нужно прямо подчеркнуть, современный украинский национальный миф, мифология. И он основан прежде всего на том, что украинцы и запорожские казаки – это как бы одно и то же, одна и та же этно-социальная категория.

Но, я вам со всей ответственностью скажу, если эти горе-историки и политиканы спросили бы у самих запорожских казаков, как они к этому относятся, поверьте, запорожские казаки бы сильно удивились. Потому что взаимоотношения между ними и обычными сельскими жителями Малороссии были, мягко говоря, разными. И казаки относились с чувством большого превосходства к крестьянам, пахарям, с пренебрежением даже.

Кто же они, запорожцы?

– Каково происхождение запорожских казаков, кто это такие? Здесь тоже мы видим очень интересный момент. Во-первых, существует на сегодняшний день огромное количество, мы уже говорили, теорий происхождения казачества: и Донского, и Запорожского, и Терского, и так далее. Это иммиграционная, автохтонная и прочие теории. Мы не будем сегодня разбирать их, это вопрос очень своеобразный, самостоятельный. Но по большому счету, если мы посмотрим этнический состав казаков запорожских… Кстати, во всех научных трудах и серьезных трудах четко подчеркивается, что запорожские казаки никогда себя украинцами не называли.

На момент рассвета Запорожской Сечи, это XVI–XVIII века, украинцев как народа вообще не существовало. Но почему запорожцы не ассоциировали себя даже с жителями Малороссии? Они четко понимали, у них это было в этническом самосознании или социально-этническом, в зависимости как мы казаков будем характеризовать: "Мы, запорожские казаки" – это одно, а "жители Малороссии" – это совсем другое. И причем это жители Малороссии тоже прекрасно понимали, и никто из них не называл себя запорожскими казаками.

Что касается вопроса взаимосвязи запорожских казаков и будущих, я подчеркиваю, будущих украинцев, потому что, когда была Запорожская Сечь, украинцев и близко еще не было, то эти явления совершенно разноплановые, абсолютно. То есть запорожские казаки никогда не считали и считать не могли себя малороссами, крестьянами, пахарями и так далее, хотя они жили рядом, оказывали друг на друга определенное культурное влияние, безусловно.

Я всегда люблю цитировать украинского историка Дмитрия Яворницкого, который считается ведущим исследователем Запорожской Сечи. Он, кстати, был убежденным украинским националистом, но он был объективным историком, честным человеком, он понимал, что такое ученый и что такое политиканство. Я уже много раз цитировал его, но постараюсь близко к тексту процитировать и сейчас. Он прямо писал: "В Сечи можно было встретить всякие народности чуть ли не со всего света выходцев, как-то: украинцев, поляков, литовцев, белорусов, великорусов, донцев, болгар, волохов, черногорцев, татар, турок, жидов, калмыков, грузин, немцев, французов, итальянцев, испанцев и англичан". То есть это котел плавильный, Запорожская Сечь – это не столько этническое, сколько социальное образование, конечно же.

Куда делись запорожские казаки?

– Мы недавно слышали очередной анекдот, облаченный в указ президента Украины: он причислил шесть исконно российских областей региона к своей территории. Это, конечно, даже смеяться тяжело, потому что какие основы? А здесь идет конструкция та же: раз были запорожские казаки, основатели Украины – давайте посмотрим, где они жили, где они расселялись потом. Здесь идет огромнейшая фальсификация, спекуляция. Почему? А куда делись запорожские казаки, почему же об этом никто не говорит? Нужно историю знать, нужно это широко пропагандировать, нужно, чтобы средства массовой информации на науку опирались, а не на вот эти все бредни.

И если мы посмотрим, в 1775 году Екатерина I I подписывает Манифест об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении ее к Новороссийской губернии. Екатерина распускает Сечь, потом там были пертурбации: небольшая часть, полсотни казаков, ушла во владения Турции, потом через восемь лет запорожское казачество, которое осталось верным русской короне, русскому государству, было названо Войском верных казаков запорожских, через год еще его переименовали в Войско верных черноморских казаков.

И вот здесь самое главное: в июне 1792 года Екатерина подписывает указ о переселении этих черноморских казаков, прямых потомков запорожцев, на прикубанские земли и даже выписывает грамоту на вечное владение ими. И на Кубань, на полуостров Тамань прежде всего, переселяется основная масса черноморских казаков – более 25 тысяч, 40 куреней, которые основывают Черноморское казачье войско.

К слову сказать, даже потом уже при Николае I, в 1828 году, на родину в Россию вернулись и казаки Задунайской Сечи, которые ушли, не согласившись с указом Екатерины о роспуске Сечи, в турецкие владения. А в 1828 году они вернулись и тоже влились в Черноморское войско на Кубани.

Иллюстрация: Рисунок И. Е. Репина "Запорожец", 1884 г.© Общественное достояние