Общество

«Ломились в двери и грозились отрезать»: жителям двух домов в центре Волгограда перекрыли газ

Общество 20.02.2024 19:44
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20.02.2024 19:44


Волгоградцы, проживающие в доме №20 по проспекту Ленина и в многоэтажке по ул. Комсомольская, 8, до сих пор пребывают в шоке от того, что произошло накануне – в их квартиры перекрыли подачу газа. Как рассказала V102.RU Софья, проживающая в доме №20 по проспекту Ленина, накануне в квартиры ее подъезда стали стучать какие-то грубые мужчины, которые грозились «отрезать газ». При этом, утверждает волгоградка, они не предъявляли никаких документов, только требовали демонтировать вытяжки.
- Видимо, не только я напугалась, кто-то из соседей вызвал полицию – люди подумали, что это мошенники. Полиция приехала, наверное, эти мужчины им показали какие-то документы, после чего они убыли. А мы обнаружили, что в газовой трубе, которая ведет к стоякам, вырезан кусок, - вспоминает женщина.
Таким образом, без газа остались около 500 человек, которые проживают в доме. Так как квартиры оборудованы газовыми колонками, соответственно, теперь люди не могут приготовить еду. Купаться тоже придется в тазиках, нагревая воду в электрических чайниках.
- Даже представить себе не могла, что, проживая в центре города, я окажусь почти в первобытных условиях – спасибо, что еще свет не вырубили, - делится Софья.
Как утверждает волгоградка, ей неизвестны причины, по которым всему дому отключили газ.
- Недавно в нашу квартиру приходили, проверяли вентиляцию, все было отлично, о чем свидетельствует акт проверки, - говорит Софья. – Но теперь и мне, и моим соседям предъявляют странные претензии.

В компании «Газпром Межрегионгаз Волгоград», куда редакция обратилась с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию, ее прокомментировали следующим образом.
- Данные дома обслуживает ТСЖ «Престиж», которая  направила в «Волгоградгоргаз» акты периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов. Согласно этим актам эксплуатация газоиспользующего оборудования в домах по ул. Комсомольская, 8 и пр.Ленина, 20 представляет угрозу жизни проживающих в них людей. Для безопасности жителей этих домов были перекрыты газовые стояки. Эксплуатация газоиспользующего оборудования с подобными нарушениями представляет угрозу жизни и здоровья, - заявили в компании.
Также здесь добавили, что газоснабжение будет восстановлено после устранения жителями, обнаруженных у них нарушений, предоставления управляющей компанией актов о проверке дымвентканалов всех квартир по данным стоякам в газовую службу, а также допуска сотрудников газовой службы для обследования газового оборудования в этих квартирах.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало об отключении от газа целой пятиэтажки в поселке Новый Рогачик Городищенского района. Тогда, предположительно, подачу ресурса прекратили по причине появления электрической искры в газовой трубе. По предварительным данным, это могло произойти из-за воровства электроэнергии.



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