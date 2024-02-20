Таким образом, без газа остались около 500 человек, которые проживают в доме. Так как квартиры оборудованы газовыми колонками, соответственно, теперь люди не могут приготовить еду. Купаться тоже придется в тазиках, нагревая воду в электрических чайниках.
- Даже представить себе не могла, что, проживая в центре города, я окажусь почти в первобытных условиях – спасибо, что еще свет не вырубили, - делится Софья.
Как утверждает волгоградка, ей неизвестны причины, по которым всему дому отключили газ.
- Недавно в нашу квартиру приходили, проверяли вентиляцию, все было отлично, о чем свидетельствует акт проверки, - говорит Софья. – Но теперь и мне, и моим соседям предъявляют странные претензии.
В компании «Газпром Межрегионгаз Волгоград», куда редакция обратилась с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию, ее прокомментировали следующим образом.
- Данные дома обслуживает ТСЖ «Престиж», которая направила в «Волгоградгоргаз» акты периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов. Согласно этим актам эксплуатация газоиспользующего оборудования в домах по ул. Комсомольская, 8 и пр.Ленина, 20 представляет угрозу жизни проживающих в них людей. Для безопасности жителей этих домов были перекрыты газовые стояки. Эксплуатация газоиспользующего оборудования с подобными нарушениями представляет угрозу жизни и здоровья, - заявили в компании.
Также здесь добавили, что газоснабжение будет восстановлено после устранения жителями, обнаруженных у них нарушений, предоставления управляющей компанией актов о проверке дымвентканалов всех квартир по данным стоякам в газовую службу, а также допуска сотрудников газовой службы для обследования газового оборудования в этих квартирах.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало об отключении от газа целой пятиэтажки в поселке Новый Рогачик Городищенского района. Тогда, предположительно, подачу ресурса прекратили по причине появления электрической искры в газовой трубе. По предварительным данным, это могло произойти из-за воровства электроэнергии.