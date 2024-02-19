Общество

В фонтан на пр. Ленина в Волгограде зальют сверхновый бетон

Общество 19.02.2024 14:37
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19.02.2024 14:37


В Центральном районе Волгограда продолжается реставрация фонтана, расположенного на бульварной части проспекта Ленина между институтами ВГСПУ и ВолгГТУ. Как сообщили V102.RU в мэрии, восстановительными работами занимаются специалисты во главе с волгоградским скульптором Василием Серяковым. 

Ранее для отливки элементов центральной трехчастной композиции Василий Серяков снял замеры и слепки архитектурного сооружения. При восстановлении специалисты опирались на архивные фотографии и документацию, которая была разработана в 60-х годах прошлого столетия. При этом отдельные элементы отливают из нового вида бетона. 

Тумба, основания двух ярусов и декоративные элементы в виде листьев аканта и пальметты отлиты из полимербетона. Это высокопрочный материал, устойчивой к воздействию природных факторов, – сообщают в мэрии. – По словам скульптора, данный материал в разы превосходит по прочности натуральный камень. 



В настоящее время скульптор со своей командой занимаются шлифовкой отдельных элементов композиции. 

– В ближайшее время все части соберут воедино, после чего центральную композицию окрасят и установят на предназначенное место. Ранее на бульваре по пр. им. Ленина подрядная организация уже завершила обратную облицовку чаши фонтана, – сообщают в городской администрации. 

Напомним, в порядок гидротехническое сооружение начали приводить еще в августе прошлого года. Реставрация обойдется более чем в 15 млн рублей. При этом, согласно госконтракту, реставрация должна была быть завершена еще в декабре минувшего года.  

Видео: администрация Волгограда

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