В фонтан на пр. Ленина в Волгограде зальют сверхновый бетон





В Центральном районе Волгограда продолжается реставрация фонтана, расположенного на бульварной части проспекта Ленина между институтами ВГСПУ и ВолгГТУ. Как сообщили V102.RU в мэрии, восстановительными работами занимаются специалисты во главе с волгоградским скульптором Василием Серяковым.

Ранее для отливки элементов центральной трехчастной композиции Василий Серяков снял замеры и слепки архитектурного сооружения. При восстановлении специалисты опирались на архивные фотографии и документацию, которая была разработана в 60-х годах прошлого столетия. При этом отдельные элементы отливают из нового вида бетона.

– Тумба, основания двух ярусов и декоративные элементы в виде листьев аканта и пальметты отлиты из полимербетона. Это высокопрочный материал, устойчивой к воздействию природных факторов, – сообщают в мэрии. – По словам скульптора, данный материал в разы превосходит по прочности натуральный камень.





В настоящее время скульптор со своей командой занимаются шлифовкой отдельных элементов композиции.

– В ближайшее время все части соберут воедино, после чего центральную композицию окрасят и установят на предназначенное место. Ранее на бульваре по пр. им. Ленина подрядная организация уже завершила обратную облицовку чаши фонтана, – сообщают в городской администрации.

Напомним, в порядок гидротехническое сооружение начали приводить еще в августе прошлого года. Реставрация обойдется более чем в 15 млн рублей. При этом, согласно госконтракту, реставрация должна была быть завершена еще в декабре минувшего года.



Видео: администрация Волгограда