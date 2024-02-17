Общество

В поликлинике под Волгоградом отремонтируют лифт после жалоб онкобольных

Общество 17.02.2024 16:11
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17.02.2024 16:11


В Михайловской ЦРБ капитально отремонтируют лифт, на частые поломки которого жаловались онкобольные. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, накануне были подведены итоги электронного аукциона на выполнение данных работ. При начальной стоимости контракта в 4,4 миллиона рублей победителем признан участник, предложивший цену в 3,1 миллиона рублей.
Напомним, V102.RU сообщало, что лифт в поликлинике ЦРБ часто выходит из строя. При этом на четвертом этаже располагается центр амбулаторной онкологической помощи, куда обессиленные болезнью люди просто не могут дойти физически. К тому же лифт в поликлинике не рассчитан на инвалидные коляски – он тесный и неудобный.



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