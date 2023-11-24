Общество

«У него сил не хватило»: онкобольные жалуются на ломающийся лифт в поликлинике Михайловской ЦРБ

Общество 24.11.2023 13:42
0
24.11.2023 13:42


Жители Михайловки Волгоградской области  жалуются на лифт в поликлинике центральной районной больницы, который, по их словам, периодически выходит из строя. Как рассказала V102.RU одна из местных жительниц Вера Алексеевна, накануне, 23 ноября, она стала свидетельницей шокирующей сцены.
- В поликлинике ЦАОП (центр амбулаторной онкологической помощи – прим. ред. ИА «Высота 102») располагается на четвертом этаже. Вчера лифт снова не работал и по лестнице поднималась пожилая супружеская пара. Мужчина был после операции, он шел на перевязку. Но подняться на 4-й этаж не смог. Остановился без сил на лестнице на втором этаже и больше не мог сделать и шагу. Его жена тоже еле поднялась на 4-й этаж, рассказала, что ее муж не может дойти. В ЦАОП женщине предложили «уговорить» своего мужа потихонечку все-так добраться до отделения. Но он так и не нашел на это силы, - вспоминает женщина.
Свидетельница пояснила, что в конечном итоге врач-онколог сам спустился к пациенту.
- Чем все закончилось, я не видела, мне уже надо было заходить к врачу. Но эта ситуация – возмутительная! У нас вся Михайловка недоумевает, кому пришло в голову сделать ЦОАП на четвертом этаже и это при том, что лифт в поликлинике постоянно ломается! – задается вопросом жительница. 

К тому же, как рассказывали ранее михайловцы, лифт в здании поликлиники не рассчитан на инвалидную коляску - он такой же тесный и неудобный, как в подъездах старых домов.
По словам Веры Алексеевны, на четвертом этаже расположен также кабинет рентгена, куда посылают пациентов и с обычной поликлиники. Среди них есть в том числе и люди с травмами, которым тоже тяжело подниматься, если не работает лифт.
- В последнее время поликлиника у нас изменилась к лучшему. Ремонт сделали, здесь исчезли огромные очереди, как были раньше, открыли очень удобный кабинет доврачебной помощи. И медики очень вежливые. Единственное, не хватает терапевтов и еще вот этот лифт. Неужели нельзя кардинально решить эту проблему, чтобы он всегда работал? Еще очень неудобно, что на лестнице нет поручней, чтобы опираться, когда поднимаешься или спускаешься,  это ведь тоже можно было предусмотреть, - говорит женщина.
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили ситуацию с лифтом.
- На текущей неделе в короткий срок была устранена незначительная поломка, позднее произведено техническое обслуживание специализированной организацией. Лифтовое оборудование регулярно проходит проверку, имеет гарантию, работает исправно. Помощь маломобильным гражданам осуществляется при обращении к сотрудникам поликлиники. Размещение ЦАОП на отдельном этаже обусловлено необходимостью разделения потоков пациентов. Кроме того, на первом этаже расположен кабинет травматолога, а также необходимое оборудование, - говорится в ответе на редакционный запрос.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.11.2023 17:04
Общество 24.11.2023 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 16:59
Общество 24.11.2023 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 16:01
Общество 24.11.2023 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 14:39
Общество 24.11.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 11:54
Общество 24.11.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 10:55
Общество 24.11.2023 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 09:22
Общество 24.11.2023 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2023 09:19
Общество 24.11.2023 09:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.11.2023 21:17
Общество 23.11.2023 21:17
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 20:41
Общество 23.11.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 19:41
Общество 23.11.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 18:04
Общество 23.11.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 17:31
Общество 23.11.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 15:40
Общество 23.11.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2023 15:10
Общество 23.11.2023 15:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:07
«На берегу лежал ее костыль»: под Волгоградом к поиску пропавшей 2 ноября пенсионерки подключились водолазыСмотреть фотографии
17:04
«А деньги кто вернет?»: требования к детям-пассажирам смягчат после скандалов в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
На юге Волгограда отремонтируют 600 метров трамвайных путейСмотреть фотографии
16:42
Суд лишил работы главу поселения в Волгоградской области из-за коррупцииСмотреть фотографии
16:01
Стало известно состояние волгоградцев после лобового ДТП на трассеСмотреть фотографии
15:36
Матч России и Кубы в Волгограде включат в Книгу рекордовСмотреть фотографии
14:39
Первые в России: волгоградские стендеры для отгрузки на танкеры жидкого аммиака заменяют импортСмотреть фотографии
13:50
Уезжавший в Москву мужчина умер на автовокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
13:42
«У него сил не хватило»: онкобольные жалуются на ломающийся лифт в поликлинике Михайловской ЦРБСмотреть фотографии
13:10
Черная пятница в билайне: время удивительных скидокСмотреть фотографии
13:04
Волгоградка подожгла дом соседки из-за ревностиСмотреть фотографии
11:54
Главу Калача-на-Дону Сарычева оштрафовали за игнорирование проблемы ЖКХСмотреть фотографии
11:04
Жителя Котово нашли мертвым после монтажа насосаСмотреть фотографии
10:55
Плату за детские сады в Волгоградской области ограничили в 2024 годуСмотреть фотографии
10:38
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов на годСмотреть фотографии
10:06
В лобовом ДТП в Волгоградской области погибли два человека: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Губернатор Бочаров прокомментировал атаку БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:19
JAC T8 PRO: путешествие по бездорожью, или почему пикапы - это ваш выборСмотреть фотографии
08:56
Застрявшим в прошлом водителям запретили выезд на волгоградские дорогиСмотреть фотографии
08:44
Семеро волгоградцев завоевали спецпризы детско-юношеской премии РосприроднадзораСмотреть фотографии
08:35
В Волжском впервые пересадили печень 16-летней девушкеСмотреть фотографии
08:16
В Волгограде расчистили дороги для общественного транспортаСмотреть фотографии
07:51
В Волгоградской области три беспилотника атаковали Котлубань. Один сбитСмотреть фотографии
21:17
В Волгоградской области прогнозируют -11° и снегодождьСмотреть фотографии
20:41
Стройку новой скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме сняли с высотыСмотреть фотографии
19:41
Опубликована программа международного фестиваля доккино «RT.Док: Время героев» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:54
Под Волгоградом пресекли захват земли в акватории пруда на реке ГрачиСмотреть фотографии
18:04
В Волгограде двухэтажка затрещала по швамСмотреть фотографии
17:31
«Боимся озвучивать суммы»: под Волгоградом прикрывают бюджетный набор в школы искусствСмотреть фотографии
17:22
Рабочая группа по СВО предложила расширить льготы добровольцамСмотреть фотографии
 