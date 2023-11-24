Жители Михайловки Волгоградской области жалуются на лифт в поликлинике центральной районной больницы, который, по их словам, периодически выходит из строя. Как рассказала V102.RU одна из местных жительниц Вера Алексеевна, накануне, 23 ноября, она стала свидетельницей шокирующей сцены.- В поликлинике ЦАОП (центр амбулаторной онкологической помощи – прим. ред. ИА «Высота 102») располагается на четвертом этаже. Вчера лифт снова не работал и по лестнице поднималась пожилая супружеская пара. Мужчина был после операции, он шел на перевязку. Но подняться на 4-й этаж не смог. Остановился без сил на лестнице на втором этаже и больше не мог сделать и шагу. Его жена тоже еле поднялась на 4-й этаж, рассказала, что ее муж не может дойти. В ЦАОП женщине предложили «уговорить» своего мужа потихонечку все-так добраться до отделения. Но он так и не нашел на это силы, - вспоминает женщина.Свидетельница пояснила, что в конечном итоге врач-онколог сам спустился к пациенту.- Чем все закончилось, я не видела, мне уже надо было заходить к врачу. Но эта ситуация – возмутительная! У нас вся Михайловка недоумевает, кому пришло в голову сделать ЦОАП на четвертом этаже и это при том, что лифт в поликлинике постоянно ломается! – задается вопросом жительница.