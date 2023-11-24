- В поликлинике ЦАОП (центр амбулаторной онкологической помощи – прим. ред. ИА «Высота 102») располагается на четвертом этаже. Вчера лифт снова не работал и по лестнице поднималась пожилая супружеская пара. Мужчина был после операции, он шел на перевязку. Но подняться на 4-й этаж не смог. Остановился без сил на лестнице на втором этаже и больше не мог сделать и шагу. Его жена тоже еле поднялась на 4-й этаж, рассказала, что ее муж не может дойти. В ЦАОП женщине предложили «уговорить» своего мужа потихонечку все-так добраться до отделения. Но он так и не нашел на это силы, - вспоминает женщина.
Свидетельница пояснила, что в конечном итоге врач-онколог сам спустился к пациенту.
- Чем все закончилось, я не видела, мне уже надо было заходить к врачу. Но эта ситуация – возмутительная! У нас вся Михайловка недоумевает, кому пришло в голову сделать ЦОАП на четвертом этаже и это при том, что лифт в поликлинике постоянно ломается! – задается вопросом жительница.
По словам Веры Алексеевны, на четвертом этаже расположен также кабинет рентгена, куда посылают пациентов и с обычной поликлиники. Среди них есть в том числе и люди с травмами, которым тоже тяжело подниматься, если не работает лифт.
- В последнее время поликлиника у нас изменилась к лучшему. Ремонт сделали, здесь исчезли огромные очереди, как были раньше, открыли очень удобный кабинет доврачебной помощи. И медики очень вежливые. Единственное, не хватает терапевтов и еще вот этот лифт. Неужели нельзя кардинально решить эту проблему, чтобы он всегда работал? Еще очень неудобно, что на лестнице нет поручней, чтобы опираться, когда поднимаешься или спускаешься, это ведь тоже можно было предусмотреть, - говорит женщина.
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили ситуацию с лифтом.
- На текущей неделе в короткий срок была устранена незначительная поломка, позднее произведено техническое обслуживание специализированной организацией. Лифтовое оборудование регулярно проходит проверку, имеет гарантию, работает исправно. Помощь маломобильным гражданам осуществляется при обращении к сотрудникам поликлиники. Размещение ЦАОП на отдельном этаже обусловлено необходимостью разделения потоков пациентов. Кроме того, на первом этаже расположен кабинет травматолога, а также необходимое оборудование, - говорится в ответе на редакционный запрос.