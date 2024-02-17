«Мороз по коже»: под Волгоградом моржи устроили заплыв в ледяной Ахтубе





Фестиваль любителей ледяных процедур «МоржеРан» проходит сегодня в Волжском Волгоградской области. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа, около 100 моржей из Магадана, Челябинска, Астрахани, Ахтубинска и других городов России прибыли на пляж в Волжский, чтобы посоревноваться в заплывах и в забегах. Участники проплывут дистанции в 30 и 60 метров и пробегут 1400 и 2800 метров Для зрителей организован бесплатный горячий чай. На пляже дежурят спасатели и врачи скорой помощи. Фестиваль проходит при поддержке комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации Волжского и МАУ «СГТ».





Фестиваль проходит при поддержке комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации Волжского и МАУ «СГТ».

Для зрителей организован бесплатный горячий чай. На пляже дежурят спасатели и врачи скорой помощи.