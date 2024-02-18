Многодетную семью из Михайловки Волгоградской области поставили в очередь на получение жилья по соцнайму после того, как городской суд постановил выселить маму и троих сыновей из дома.

- Наш номер в этой очереди – 718, - рассказала V102.RU Ольга. – Не то, что моей жизни не хватит, чтобы получить жилье от государства, но и моим сыновьям оно не светит. Мы понимаем, что мы его не дождемся.

В то же время семью не оставляют в покое судебные приставы. По словам Ольги, они требуют погасить долг банку в размере 313 тысячи рублей.

- Мы остались без дома и еще в долгах, который откуда-то взялся, хотя наш дом продали, - констатирует женщина. – Кроме, как на улицу, нам идти некуда.

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что дом многодетной семьи, который она приобрела в ипотеку, был продан с торгов по требованию банка из-за просрочки в платежах. При этом многодетная мама утверждала, что возможность урегулировать вопрос с погашением долга существовала. В итоге Ольгу и ее троих сыновей выселили в январе из дома. Семья осталась без недвижимости, в которую был вложен материнский капитал, и к тому же – с долгами.