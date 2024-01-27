



Ольга Лужнина и трое ее сыновей из Михайловки Волгоградской области в объявленный в России год семьи остались без жилья. На днях Михайловский городской суд постановил выселить семью из дома, проданный банком на торгах. Ольга Лужнина и трое ее сыновей из Михайловки Волгоградской области в объявленный в России год семьи остались без жилья. На днях Михайловский городской суд постановил выселить семью из дома, проданный банком на торгах.

В 2013 году Ольга Лужнина со своим супругом приобрели на ипотеку, взятую в Сбербанке, небольшой дом за 1 миллион 400 тысяч рублей. Через некоторое время Пенсионный фонд перечислил в счет ипотеки около 400 тысяч рублей в качестве материнского капитала. Сначала семья платила около 17 тысячи рублей в месяц, а после перечисления маткапитала платеж снизился до 13 тысяч.В 2014 года супруга Ольги осудили за драку. На тот момент младшему сыну женщины было всего полгода.рассказывает Ольга.Супруг, к счастью, попал под амнистию, вернулся домой и семья уже вновь могла исправно платить за ипотеку.Но несчастья на этом не закончились. В 2019 году муж Ольги дважды попал в аварию, не мог работать, что сразу же отразилось на финансовом положении семьи.вспоминает женщина.По словам Ольги, в решении суда ничего не было сказано про землю, которая на тот момент находилась в аренде у муниципалитета.констатирует многодетная мать.продолжает Ольга.говорит Ольга.То обстоятельство, что в доме на тот момент были прописаны трое несовершеннолетних детей, ни продавца, ни покупателя не смутил. За детей никто не заступился – суд отказал в праве проживания младшего сына Ольга до наступления совершеннолетия.Сегодня Ольга Лужнина с тремя детьми практически загнала в угол.17 января Михайловкий городской суд удовлетворил иск нового собственника дома, где живет семья Лужниных, о выселении Ольги и ее троих детей. Старший сын, 18-летний Никита сейчас учится в Саратовской юридической академии. Средний 13-летний Максим и младший 9-летний Степан – еще школьники. Мальчишки последние несколько лет живут в стрессе и не могут понять, почему они должны уехать из дома, где фактически провели большую часть своей жизни.- плачет Ольга.17 января Михайловский городской суд удовлетворил иск нового собственника о выселении семьи с тремя детьми.- говорит Ольга.Сейчас женщина пытается встать в муниципальную очередь на получение жилья от государства как малоимущая семья. Но ей уже сказали, что даже в этом случае вряд ли ей стоит на что-то надеяться, потому что «таких, как она, много», а муниципального жилья – практически нет.Ольга призналась, что теперь ждет другого удара.Редакция V102.RU попросила прокомментировать данную ситуацию пресс-службу Сбербанка, откуда был получен данный ответ.