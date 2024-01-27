В 2014 года супруга Ольги осудили за драку. На тот момент младшему сыну женщины было всего полгода.
- Я сидела в декрете, платить было нечем, тогда с банком мы заключили дополнительное соглашение и на год платежи снизили до 1,5 тысячи рублей в месяц, - рассказывает Ольга.
Супруг, к счастью, попал под амнистию, вернулся домой и семья уже вновь могла исправно платить за ипотеку.
Но несчастья на этом не закончились. В 2019 году муж Ольги дважды попал в аварию, не мог работать, что сразу же отразилось на финансовом положении семьи.
- Тогда у нас появились первые просрочки, незначительные, не превышающие трех месяцев, но Сбербанк подал на нас в суд. 18 марта 2020 года должно было состояться заседание о расторжении договора ипотеки. А накануне нам позвонили из банка и сказали, что, если мы заплатим 136 тысяч рублей, мы заберем иск, вы ликвидируете просрочку и войдете в график. Я заняла эти деньги, все оплатила, а на следующий день состоялся суд, который вынес шокирующее для нас решение – расторгнуть договор и продать дом на торгах, - вспоминает женщина.
По словам Ольги, в решении суда ничего не было сказано про землю, которая на тот момент находилась в аренде у муниципалитета.
- Потом мы ее оформили на себя, наверное, этого не надо было тогда делать, но мы даже предположить не могли, что банк задним числом внесет ее в росреестр, ведь она не была включена в залог. Мы обжаловали эти действия банка, как и расторжение договора, но везде проиграли, - констатирует многодетная мать.
- Но мы старались не отчаиваться, думали, продадим дом, рассчитаемся с банком и на остаток купим себе хоть какое-то жилье, - продолжает Ольга. – Но для нас стало настоящим шоком, когда мы узнали, что наш дом продали с торгов судебные приставы! Я утверждаю, что о торгах нас никто не уведомил, и мы не ставили с супругом своих подписей, хотя похожие подписи там стоят. Да мой бывший уже на тот момент муж и не мог в тот момент расписаться в тех документах – он отбывал наказание в местах лишения свободы за неуплату алиментов первой супруге. В итоге дом оценили без нас, причем ниже рыночной стоимости раза в три! То есть мы его покупали в 2013 году за 1,4 миллиона, а продали его в 2023 году всего за 1 миллион 250 тысяч! То есть с учетом инфляции, получается, он стал стоить даже дешевле. Как такое могло быть вообще? В конце концов за такую цену его могли купить наши родственники, но о продаже дома мы уже узнали постфактум, - говорит Ольга.
То обстоятельство, что в доме на тот момент были прописаны трое несовершеннолетних детей, ни продавца, ни покупателя не смутил. За детей никто не заступился – суд отказал в праве проживания младшего сына Ольга до наступления совершеннолетия.
Сегодня Ольга Лужнина с тремя детьми практически загнала в угол.
- Мало того, что я осталась с сыновьями без жилья, так банк еще и требует с меня денег. Они утверждают, что я им должна 296 тысяч рублей. Банк звонил каждый день и угрожал коллекторами. При этом я не понимаю, куда делить 136 тысячи рублей, которые я им заплатила в надежде, что они заберут иск из суда. Теперь я должна еще и пенсионному фонду 440 тысяч рублей – ведь я не улучшила в итоге условия проживания детей. В итоге я осталась без жилья и с долгами на сумму более 700 тысяч рублей!
17 января Михайловкий городской суд удовлетворил иск нового собственника дома, где живет семья Лужниных, о выселении Ольги и ее троих детей. Старший сын, 18-летний Никита сейчас учится в Саратовской юридической академии. Средний 13-летний Максим и младший 9-летний Степан – еще школьники. Мальчишки последние несколько лет живут в стрессе и не могут понять, почему они должны уехать из дома, где фактически провели большую часть своей жизни.
- Они сильно все переживали, это и учителя заметили, что дети стали нервные. Когда новая хозяйка дома к нам приходила и заявила, что мы – бомжи, и должны убраться отсюда, у младшего была истерика – он даже заикаться стал, - плачет Ольга.
17 января Михайловский городской суд удовлетворил иск нового собственника о выселении семьи с тремя детьми.
- Представитель прокуратуры просил оставить нас жить в доме до окончания отопительного сезона, органы опеки просили год. Суд ничего этого не учел. Но идти нам некуда, - говорит Ольга.
Сейчас женщина пытается встать в муниципальную очередь на получение жилья от государства как малоимущая семья. Но ей уже сказали, что даже в этом случае вряд ли ей стоит на что-то надеяться, потому что «таких, как она, много», а муниципального жилья – практически нет.
- Мне горько и обидно, что вот так разрушили нашу жизнь, - говорит женщина. – Дали бы мне возможность помочь с погашением просрочки, или бы поставили в известность о торгах, где продали наш дом по дешевке, я бы обязательно выбралась. Зачем тогда говорят, что многодетные семьи у нас поддерживают, что они – основа нашего государства?
Ольга призналась, что теперь ждет другого удара.
- Если я не решу вопрос с жильем, моих детей могут у меня отобрать. Я тогда уже точно этого не переживу, - Ольга еле сдерживает рыдания.
Редакция V102.RU попросила прокомментировать данную ситуацию пресс-службу Сбербанка, откуда был получен данный ответ.
- Ипотечный кредит был выдан в 2013 году. На протяжении нескольких лет банк учитывал семейные обстоятельства и меняющиеся финансовые возможности семьи, шел навстречу и дважды реструктуризировал долг по кредиту. Тем не менее заемщики все равно допускали возникновение просроченной задолженности. В связи с этим банк вынужден был обратиться в суд, после чего и на судебной стадии банк был готов заключить мировое соглашение и урегулировать таким образом долг по кредиту. Однако заемщики не выполнили необходимые для этого условия. В настоящее время банк не является собственником жилья и поэтому не имеет отношения к выселению заемщиков. Соответствующие процессуальные меры принимаются действующим собственником дома, - говорится в комментарии организации.
Фото семьи Лужниных