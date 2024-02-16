



Жильцы второго подъезда дома №64 по улице Быстрова в Кировском районе Волгограда обратились в редакцию «Высоты 102» с жалобами на ужасающие последствия протекающей крыши. По словам жительницы одной из квартир Екатерины Викторовой, ежегодные жалобы в управляющую компанию ООО «УК ЭкоСреда» не дают никаких результатов. Из-за постоянной сырости чердачное помещение стало покрываться «сталактитами», а в квартирах «прописался» неприятный запах гнили.

- Ведем войну с управляющими компаниями, которые почти каждый год у нас меняются, еще с ноября 2020 года. Тогда в первый раз наши квартиры начало заливать. После этого, уже с другой управляющей компанией, нас залило в апреле 2022 года. По этим двум случаям мы судились и даже выиграли оба суда, но ущерб так никто и не возместил до сих пор, - рассказывает Екатерина. – Вот, 13 февраля в нашем доме случился потоп уже в третий раз. По данному факту сразу обратились в аварийную службу, чтобы приехали и составили акт. В ответ нам лишь пояснили, что мастер сейчас на больничном, мол, нет смысла ждать. После такого ответа мы решили написать обращение в ГИС ЖКХ в Госуслугах. Пока ответа мы не дождались.

Также в управляющей компании на обращение жителей затопленных квартир ответили, что организацией ежегодно проводятся работы по устранению дефектов кровельного покрытия, однако в результате несоблюдения сроков проведения капитального ремонта, такой вид ремонта не эффективен, поскольку крыша уже изрядно изношена.

- Мы получили очередную отписку, которая ничем нам не поможет. Что там говорить, они даже в ответе перепутали и указали дом на улице 64-й Армии, хотя мы живем на улице Быстрова, - смеются жители квартир. – Дом не ремонтировали с его постройки. Когда проведут капитальный ремонт тоже неизвестно, ведь в ответе нам также ничего про это не сказали.

Тем временем, в ожидании реагирования хоть какой-то из инстанций, жильцы разгребают последствия недавнего потопа. Так, после случившейся оттепели, в одной из квартир от воды раздулся и обвис навесной потолок, в соседней перестало работать освещение в нескольких комнатах, а в третьей – вздулись обои на стенах.

- Под натяжным потолком в моей квартире образовались огромные пузыри с водой, которые постоянно заливают встроенный шкаф, а также всю проводку, скрытую под потолком. Все может сгореть в любую минуту, - жалуется Екатерина. – Кроме этого, вся вода также попадает и на щиток в подъезде. Два дня он трещал так, что ходить было страшно. Пока кого-нибудь не убьет, дело не зашевелится.

Редакции «Высоты 102» не удалось получить комментарий в управляющей компании ООО «УК ЭкоСреда». На указанные телефонные номера никто не отвечал. Мы готовы выслушать мнения по поводу ситуации в многоквартирном доме №64 по улице Быстрова от руководителей управляющей компании, если в организации готовы пояснить ситуацию и рассказать о решении данной проблемы.



Видео: Алексей Костяков / ИА "Высота 102"