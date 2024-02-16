Общество

Мужчину с провалами в памяти в шапке-ушанке ищут в Волжском

Общество 16.02.2024 09:58
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16.02.2024 09:58


В Волжском Волгоградской области разыскивают бесследно исчезнувшего пенсионера дезориентированного в пространстве, сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт». 

— С 15 февраля 2024 года вышел из дома и не вернулся Виктор Михайлович Волков, — рассказали информагентству поисковики. — Возможна потеря памяти, не ориентируется на местности. 

Известно, что исчезнувшему мужчине 81 год. В день пропажи дедушка был одет в куртку коричневого цвета, темно-коричневые брюки, коричневые ботинки с круглым носом и черную шапку-ушанку.

Приметы пропавшего волжанина:

рост 180 сантиметров

нормальное телосложение

темно-русые волосы

глаза серые

седая борода

Если вы располагаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 988 018 33 00. 

Напомним, что в Волгограде разыскивают пропавшего из тубдиспансера пациента. Житель хутора Страховский Киквидзенского района Алексей Зубрихин приехал лечиться в областной центр и бесследно исчез. 

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / t.me, Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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