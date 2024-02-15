В Волгограде разыскивают пропавшего из тубдиспансера пациента





В Волгограде пропал 40-летний житель хутора Страховский Киквидзенского района Алексей Зубрихин, который приехал для лечения в тубдиспансере и пропал. Как сообщила V102.RU сестра мужчины Людмила, последний раз он вышел на связь 4 февраля утром.

– Мой брат приехал на лечение в тубдиспансер, который находится на Ополченской, 40 в Тракторозаводском районе. Там, как я позже узнала, его сначала положили в стационар. В этот же день он напился и его оттуда выгнали. Где сейчас мой брат неизвестно, – рассказала женщина. – Заявление в полицию было подано нами еще 6 февраля.

По словам Людмилы, Алексей Зубрихин был одет в черную спортивную куртку с белыми полосками на рукавах и с такими же полосками черную шапку.

Приметы: рост приблизительно 173 см, короткие светло-русые волосы, голубые глаза, худощавое телосложение.

В случае, если вы располагает информацией о месте нахождения Алексея, родственники просят позвонить по номеру: +7-937-562-37-22.